Artsakh için yeni prosedür – Ermenistan Kamu Radyosu

Yabancıların Artsakh’a girmesi için yeni prosedür

Artsakh dışişleri bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle, yabancı vatandaşların savaş sonrası koşullarda Artsakh’a girmeleri için yeni bir prosedüre tabi oldukları bildirdi.

“Artsakh’ı ziyaret etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları, giriş izin için önce Artsakh Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmalıdır.

Bu prosedür hem giriş vizesine ihtiyaç duyan yabancı uyruklular hem de vizesiz rejim uygulanan ülkelerin vatandaşları için geçerlidir”,- denilmektedir açıklamada.

Başvurularla ilgili bilgiler, güvenlik hususları da dikkate alınarak Rus barış güçlerine iletilecektir.

Başvurular onaylandıktan sonra, başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar, ilgili vizeleri Erivan’daki Artsakh Daimi Temsilciliğinde alacak ve ardından Artsakh’a gelebilecekleri konusunda bilgilendirilecektir.

Koşullara gelince, giriş izni 3-4 iş günü içinde verilecektir.

Bazen süreç daha uzun sürebilir, başvuruyu yapan vatandaşa bu konuda bilgi verilir.

Artsakh Dışişleri Bakanlığı, mekanizmanın uygulanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Son günlerde, bir dizi yabancı medya ve uluslararası kuruluşun temsilcileri, söz konusu prosedürle Artsakh’a girmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu