140 akademisyen ve iktisatçıdan Ayşe Buğra’ya destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Osman Kavala denilen kişinin karısı” sözleriyle bahsettiği ve Boğaziçi Direnişi ile ilgili olarak provokatörlükle suçladığı Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya 140 akademisyen destek verdi.

Açıklamada, “Sevgili Ayşe Buğra, sizinle meslektaş olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Dostluk ve dayanışma dileklerimizle” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın imzacıları arasında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Aziz Konukman, Atilla Yeşilada, Prof. Dr. Oktar Türel, Dr. Serdar Şahinkaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas ve ÖDP’nin Kurucu Genel Başkanı Ufuk Uras gibi isimler yer aldı.

Açıklamada imzası bulunan tüm isimler şöyle:



Abdullah Akyüz, Ahmet Arif Eren, Ahmet Atıl Aşıcı, Ahmet Haşim Köse, Ahmet İnsel, Ahmet Muhtar Çakmak, Ahmet Öncü, Ahmet Şahinöz, Ali Bilge, Ali Cevat Taşıran, Anıl Aba, Anıl Duman, Arzu Akkoyunlu Wigley, Atilla Özsever, Attila Yeşilada, Ayça Akarçay, Aydın Fındıkçı, Aydın Ördek, Ayfer Akşit Hortaçsu, Ayfer Karayel, Ayhan Bülent Toptaş, Ayla Oğuş Binatlı, Aynur Ataklı, Ayşe Ertuğrul, Aziz Konukman, Bahaettin Gülgör, Batur Talu, Begüm Özkaynak, Benan Eres, Besim Bülent Bali, Bilge Öztürk Göktuna, Bilsay Kuruç, Bülent Gültekin, Cafer Bakırhan, Cahit Yılmaz, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Çağatay Anadol, Dani Rodrik, Daron Acemoğlu, Değer Eryar, Dicle Akar Bilgin, Emin Köksal, Emre Deliveli, Erdal Özmen, Erinç Yeldan, Erol Taymaz, Ertuğrul Tokdemir, Etyen Mahçupyan, Ezgi Ünsal, Ferhat Emil, Fikret Görün, Fikret Şenses, Fuat Ercan, Galip Yalman, Gökçe Uysal, Hacer Ansal, Hakan Ercan, Hakan Mıhçı, Hakan N.V. Kırklar, Halil Baha Karabudak, Halil Berktay, Haluk Kasnakoğlu, Haluk Levent, Haluk Rıza Tabuk, Hayri Kozanoğlu, Hüseyin Özel, Işıl Aydoslu, İbrahim Tutar, İrem Zeyneloğlu, İzak Atiyas, İzzettin Önder, Kağan Parmaksız, Kamil Yılmaz, Korkut Boratav, Lerzan Özkale, Levent Yıldıran, Leyla Çapan, M. Aykut Attar, Mehmet Besimoğlu, Mehmet Emin Karaaslan, Mehmet Rasgelener, Mehmet Seçinti, Mehmet Taner Yiğit, Mehmet Teoman Pamukçu, Mehmet Türkay, Meriç Köyatası, Muammer Kaymak, Muhteşem Kaynak, Murat Aksoy, Murat Koyuncu, Murat Özünay, Murat Sururi Özbülbül, Mustafa Gültekin, Mustafa Sönmez, Mustafa Ulus, Necip Çakır, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nezih Güner, Nilgün Erdem, Nurettin Çivi, Oğuz Oyan, Oktar Türel, Onur Yeni, Osman Zaim, Öner Günçavdı, Özdem İşsever, Özgür Narin, Özgür Orhangazi, Pelin Selek, Refet Gürkaynak, Renginar Dayangaç, Saime Kayam, Selim Soydemir, Selin Bayar, Semra Somersan, Serdar Sayan, Serdar Şahinkaya, Seven Ağır, Sevinç Mıhçı, Seyfettin Gürsel, Seyhan Erdoğdu, Sezgin Polat, Suat Gürsoy, Şebnem Burnaz, Şükrü Binay, Taylan Erten, Temuçin Tüzecan, Tunç Tayanç, Ufuk Uras, Ulaş B. Cihan, Ümit Özlale, Ümit Şenesen, Vecdi Seviğ, Yaprak Uras, Yücel Candemir, Zehra Kasnakoğlu.

Önceki gün de 147 yazar Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi öğrencilerine destek vermişti. “En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söyleminin, öğrencilerin terörist diye yaftalanmasının, hukuksuz gözaltıların ve polis şiddetinin Türkiye’nin “anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtı” olduğunu ifade eden yazarlar, “Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız” dedi.

Destek açıklamasına imza atan yazarlar arasında Orhan Pamuk, Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Ece Temelkuran, Ataol Behramoğlu, Ahmet Ümit, Ayhan Geçgin, Can Dündar, İhsan Oktay Anar, Aslı Erdoğan, Murathan Mungan, Oya Baydar gibi isimler yer alıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25295/140-akademisyen-ve-iktisatcidan-ayse-bugra-ya-destek