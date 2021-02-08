Toplu mezarlardan çıkarılan yüzden fazla Yezidi için cenaze töreni düzenlendi

Altı yıl önce IŞİD tarafından öldürülen yüzden fazla Yezidinin cenazesi Sinjar’da törenle toprağa verildi.

Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen bir operasyonla toplu mezarlardan çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için Bağdat’a gönderilmişti.

Kimlikleri belirlenen cenazeler askerler tarafından taşınan tabutlarla Sincar’a bağlı Koco köyündeki mezarlığa getirildi.

Süreci yöneten Irak Şehitleri Vakfı yakınlarından alınan DNA örnekleri ile 104 Yezidi’nin kimliğini tespit etmişti. Devlete bağlı çalışan vakıf şu ana kadar şüphelenilen 73 bölgede yaptığı çalışmalarda 16 toplu mezara ulaştı.

Toprağa verilen cenazelerden birinin yakını bazılarını hiç bir zaman bulamayacaklarını bazı kurbanların kemiklerinin bir kısmının ise sel suları tarafından götürülmüş olduğunu aktardı.

Irağın kuzeyinin bir bölümünü 2014-2017 yılları arasında kontrol altında tutan IŞİD bölgedeki İslam dışındaki dinlere inananlara müsamaha göstermemiş ve Yezidileri yok etmeye çalışmıştı. Aşırılıkçı örgüt çok sayıda yetişkin erkeği kurşuna dizmiş kadın ve çocuğu da köleliğe zorlamıştı.

Euronews