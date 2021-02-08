Serj Tankian’ın ‘Recognize Artsakh’ şarkısı Rusçaya çevrildi

Serj Tankian’ın ‘Recognize Artsakh’ şarkısı Rusçaya çevrildi ve internette yayınlandı.

Ermeniler Pan-Türkçülüğe karşı tek başlarına savaşıyorlar ve onların tek “kusuru” Türk olmamaları. 20. yüzyılın başında Türkiye, büyük bir Türk imparatorluğu fikrini hayata geçirmek amacıyla Yezidilerin yanı sıra Rumlara, Süryanilere ve Ermenilere de soykırım gerçekleştirdi. Şimdi bile Azerbaycan’ın evleri, hastaneleri ve tapınakları bombalamasına yardım etti. ‘System of a Down’ rock grubu solisti Serj Tankian’ın ‘Recognize Artsakh’ adlı şarkısıyla bundan bahsediyor.

“Azerbaycan liderlerinize ve medyanıza petrol parası ile rüşvet vererek, daha iyi silahlar elde ederek, şehirlerimizi, evlerimizi, çocuklarımızı vurdu. Tankian videoda, “Türk diktatörü, Ermeni nüfusunun etnik temizliğini gerçekleştirmesi için dünyanın her yerinden Azerbaycanlı mevkidaşına silah ve teröristlerle yardım etti” dedi.

İstenmeyen halklardan kurtulmak ve olabildiğince az Türk kanı dökmek için Azerbaycan’ın kendi ulusal azınlıkları olan Lezgiler’i ve Talişler’i savaşa gönderdiğini söylüyor.

Videoda, “Soykırım ve terörizme karşı çocuklarımızın, Artsakh’ın ve tüm dünyanın geleceği için savaşıyoruz. Bu kaos denizinde sadece küçük bir adayız. Bizden sonra size gelecekler. Bu nedenle Ermenistan bayrağının yanına bayrağınızı çekin, adaletsizliğe karşı olduğunuzu herkese gösterin” yazıyor.

www.facebook.com/100001127165296/videos/3787778637936338/

Ermenistan Kamu Radyosu