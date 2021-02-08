Rus Barış gücü askerleri Dağlık Karabağ’da 1079 hektar arazi mayınlardan temizledi

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın uluslararası mayın temizleme merkezi uzmanları Dağlık Karabağ’da (Artsakh) mayın tarama ve patlayıcı maddelerin imha çalışmalarına devam ediyorlar.

Bununla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm barış misyonu sırasında Dağlık Karabağ’da 1079 hektar arazi ve 280 km mayınlardan temizlendi. Bu arada 24 bin 14 patlayıcı imha edildi”.

Hatırlanacağı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Kasım tarihinde imzaladığı kararnameyle Dağlık Karabağ’da Rus Barış gücü yerleştirildi. Rus Barış Gücü’nün komutanı General Rustam Muradov’dur.

ERMENİ HABER AJANSI