Papa Sistani ile Görüşmesi Sonrası Kuzey Irak’ı Ziyaret Edecek

Vatikan lideri Papa Francis, Irak’ın önde gelen Şii din adamı Ali El Sistani ile gelecek ay Irak’ta görüşecek. Görüşme, Papa’nın IŞİD’le çatışmalar nedeniyle boşaltılan antik Hıristiyan yerleşim yerlerine ziyaretini de içerecek gezisi sırasında gerçekleşecek.

Vatikan, Pazartesi günü, Corona virüsü salgını nedeniyle konutuna kapanan Francis’in 16 aydan sonra ilk yurt dışı gezisini 5 ile 8 Mart tarihleri arasında Irak’a yapacağını açıkladı ve ziyaretin güzergahını yayınladı. Corona virüsü aşısı olan 84 yaşındaki Papa, pandemiye ve süregelen güvenlik endişelerine rağmen ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor.

Francis’in Irak’a ilk papalık ziyaretini yapmasının ana nedeni, 2014’ten bu yana IŞİD’ın zulmüne uğrayan ve öncesinde de onlarca yıl Iraklı Müslümanlar’ın ayrımcılığına maruz kalan Hıristiyanlar’a destek vermek. Papa Francis Irak’ı 2014’te ziyaret etmeyi planlamıştı. 2000 yılında da Papa 2. Jean Paul benzer bir ziyaret yapmak istemişti. Ancak ikisi de güvenlik endişeleri nedeniyle seyahatlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Papa Francis Bağdat’taki ilk gününde Francis, Sayidat El Nejat Kilisesi’ni ziyaret edecek; rahip ve rahibelerle görüşecek. Süryani Katolik kilisesi, 31 Ekim 2010’da Pazar ayini sırasında saldırıya uğramış ve 58 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı o dönem Irak El Kaidesi’ne bağlı olan IŞİD üstlenmişti.

Ziyaretinin ikinci gününde Papa Francis, dünyanın önde gelen Şii liderlerinden Sistani’nin memleketi Necef’e gidecek. Papa aynı gün Hz. İbrahim’in doğum yeri olan antik Ur kentinde de bir dinlerarası buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Müslümanlar ile Hıristiyanlar’ın ilişkilerini geliştirmek için uzun yılladır çaba harcayan Papa’nın El Sistani ile buluşması, Şii bir liderle en önemli görüşmelerinden biri olacak. Francis, Sünni İslam’ın önemli kalelerinden sayılan Kahire’deki El Ezher Üniversitesi’nin Şeyhi Ahmed et Tayyib ile yakın ilişkiler kurmuş durumda.

Francis, Irak’taki son tam gününde Kuzey Irak’a da gidecek ve ülkede en fazla Hıristiyan nüfusun bulunduğu Ninova Ovası’ndaki Musul ve Karakuş kentlerini ziyaret edecek. Onbinlerce Hıristiyan, 2014’te IŞİD’in saldırıları nedeniyle bölgeden kaçmak zorunda kalmıştı.

Bölgenin 2017’de IŞİD’den kurtarılmasından bu yana, yerlerinden edilmiş Hıristiyanlar’ın Kuzey Irak’a yavaş yavaş dönmeye başlaması, tartışmalı bir mesele olmayı sürdürüyor. Az sayıda Hıristiyan aile geri döndü, ancak Vatikan dönenlerin sayısının artmasını umuyor.

Pek çok Hıristiyan aile, Musul’daki evlerinin hala yıkılmış durumda ve oturulamaz olduğunu söyleyerek Kürt bölgesinde yerlerinden edilmiş durumda. Diğerleri de Ninova Ovası ve çevresinde konuşlanmış milislerin varlığından korkuyor.

IŞİD, Kuzey Irak’ta varlığını sürdürüyor ve Irak güvenlik güçlerini hedef alan aktif uyuyan hücreler aracılığıyla saldırılar düzenliyor. Ninova’daki saldırılar geçen yıl azaldı; ancak örgüt yakındaki vilayetler Kerkük ve Diyala’da hala faaliyet gösteriyor.

Francis ayrıca Musul’daki bir kilise meydanında düzenlenecek törende “savaş kurbanları için” dua edecek. Musul’daki kiliselerin çoğu, savaş sırasında IŞİD militanlarınca ve hava saldırılarında tahrip edildi. Yeniden inşa çalışmaları ise istenilen düzeyde değil.

VOA