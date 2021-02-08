Ombudsman, AB delegasyonu başkanı ile Ermenistan’a yaptığı görüşmede Azerbaycan’da tutulan Ermeni mahkumların iadesinin aciliyetine dikkat çekti

5 Şubat’ta Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, AB Ermenistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andrea Victorin ile bir çalışma toplantısı yaptı.

Görüşmede Azerbaycan’da tutulan Ermeni tutsakların, askerlerin ve sivillerin iadesinin aciliyeti de dahil olmak üzere bir dizi konu görüşüldü. Ombudsman, Azerbaycan yetkililerinin Ermeni toplumunda ve özellikle de tutsakların ailelerinde zihinsel acı ve gerginliğe neden olmak için süreci yapay olarak ertelediğini ve siyasallaştırdığını kaydetti. Savunucu ayrıca, sınırların belirlenmesi sürecinde yaşanan insan hakları ihlallerini Büyükelçiye sundu.

İnsan Hakları Savunucusu Büyükelçiye Artsakh’tan Ermenistan’a nakledilen kişilerin haklarının güvence altına alınması konusunun da ilgi odağı olduğunu bildirdi. Örneğin, İnsan Hakları Savunucusu, savaş nedeniyle yerlerinden edilen insanlar için bir bilgi kılavuzu yayınladı.

Ülkede sıkıyönetim ilanından bu yana İnsan Hakları Savunucusu Bürosu tarafından yapılan bireysel başvuruları (yazılı ve sözlü), sosyal ağların izlenmesini, ikamet yerlerini (geçici barınma) içeren olağanüstü rapor, Ermenistan’da Artsakh’tan göç ettirilen insanların oranı, özel evler) ziyaretler sonucunda belirlenen ihtiyaçlar ve haklarının sağlanması konuları yakın gelecekte yayınlanacaktır.

Taraflar, iki kurum arasındaki yüksek düzeyde işbirliği ve karşılıklı güvenin vurgulanmasının yanı sıra insan hakları alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştılar.

Ermenistan Kamu Radyosu