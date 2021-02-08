Litvanya Parlamentosu’ndan Azerbaycan’a çağrı: “Ermeni esirlerin iadesini hızlandırın”

Litvanya Parlamentosu, Azerbaycan’ı, Ermeni esir ve tutsakların, ayrıca ölü askerlerin naaşlarının iade sürecini hızlandırmaya çağırdı. Litvanya’da Ermenistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Seymas’ta (Litvanya Parlamentosu) Ermenistan ile Dostluk Grubu üyeleri olarak biz,

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisinin, AB adına 19 Kasım 2020’de yayınladığı açıklamaya,

2020 yılı sonunda Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin, askeri esirlerin ve diğer tutsakların “herkes herkese karşı” takas konusunda üstlendikleri taahhütlere,

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü’nün, 29 Ocak 2021 tarihli çağrısına ve

Avrupa Halk Partisini Siyasi Konferansı’nın 1 Şubat 2021 açıklamasına atıfta bulunarak,

Ayrıca 10 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 8. maddesini dikkate alarak,

Azerbaycan’ı, naaşların, askeri esir ve tutsakların takas sürecini hızlandırmaya, bu kişilere karşı başlatılan davaları hemen iptal etmeye ve onları Ermenistan’a iade etmeye çağırıyoruz.

Esirlerin hemen ve ön koşulsuz iadesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında güvenlik ortamının yeniden kurulmasının ilk adımlardan biri olacak.

Avrupa Birliği kurumlarını da, Azerbaycan ile bugünkü ve yarınki ilişkileri kapsamında bu insancıl konuyu tutarlı bir şekilde gündeme getirmeye çağırıyoruz”.

ERMENİ HABER AJANSI