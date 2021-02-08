Kadınlar 3 bin yıllık telkari gümüş işleme sanatını yaşatacak

Üç bin yıldır Süryani ustalarının ellerinde şekillenen gümüş telkari sanatı, artık Midyatlı kadınların elinde hayat bulacak. Midyat ilçesinde, açılan telkari gümüş işleme atölyesinde kursa katılan kadınlar, hem mesleği öğrenecek, hem de kurs süresince aylık 600 lira alarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.

MEHMET İŞ

Tarihi milattan önce 3 bin yıllarında Mezopotamya’ya dayanan ve daha sonra Anadolu’ya yayılan gümüş telkari sanatı, Midyat’ta kadınların elinde yeniden hayat bulacak. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla Midyat Kaymakamlığı’na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Halk Eğitim Merkezi, ve İşkur işbirliği ile hayata geçirilen telkari gümüş işleme eğitimi kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Süryani Telkari ustası Gebro Tokgöz tarafından verilen Telkari gümüş işleme atölyesinde 25 kadına eğitim veriliyor. Gümüş işlemeciliği kursuna yoğun ilgi gösteren kadınlar, bir birinden güzel ürünler tasarlıyorlar. Kursiyerlere ayrıca, İşkur kapsamında aylık 600 TL ödeme yapılıyor. Telkari gümüş atölyesindeki kursa katılan kadınlara, 6 ay boyunca haftanın 5 günü, ders verilecek. Gümüş işleme sanatını en küçük ayrıntısına kadar öğrenmek isteyen kadınlar, kursun ardından açmayı planladıkları iş yerlerinde kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Çatom Yönetici Gülten Erol, “Telkari kursumuzu Halk eğitim Merkezi ve İşkur ile beraber işbirliği içerisinde açmış bulunmaktayız. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş olan telkari sanatını canlandırmak ve burada bulunan genç kızların ve kadınlara bu sanatı sevdirip bu sanat sayesinde de onların para kazanmalarını sağlamak. Açtığımız olduğumuz bu kursa 25 kadın devam etmekte ve buradan para kazanmalarını sağladık. Zaten belli bir seviyeye kadar geldi kadınlar ve çok güzel yüzükler, kolyeler, bilezikler, küpeler işlemiş bulunmaktalar ve biz bunları tabi ki görücüye çıkaracağız biz bunları. Bunları satıp kadınlara yine tekrar gelir elde etmelerini sağlayacağız. Umarım bundan sonraki süreçlerde kadınların daha iyi bir meslek sahibi olabilmeleri için ve bu alanda gelişmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz burada” dedi.

Atalarından miras kalan Telkari sanatını 50 yıldır sürdüren ve şimdi de bu sanatı kadınlara öğreten Süryani Telkari Ustası Gebro Tokgöz, “Telkari mesleği, telkari demek ince işleme demektir. Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi var. Yani o günden bugüne kadar bu sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hoş, güzel bir sanat, ince işleme. 25 tane bayan kursiyerimiz var, onlara öğretmeye çalışıyoruz, bilgilerimizi sunmaya çalışıyorum kendilerine. Benim yaptığım çalışma sonucunda kadınların bu işe daha yatkın olduğunu gördüm. Bayağı aşama kaydettiler, bundan sonra devam ederlerse eğer meslek sahibi olacaklar kendileri.” dedi.

Kursiyer Sultan Ay, “Telkari yapıyoruz. Biz kadınlar takıları çok seviyoruz. Eskiden Midyat çarşısından biz gidip alıyorduk şuan biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Eskiden Midyat’ta erkek ustalar yapardı gümüşü, telkariyi, şuan bayanlar yapıyor ve bayanların elinde daha güzel şekilleniyor” dedi.

Kursiyer Sümeyye Arslan da, “Gümüş telkari kursu bizim kursumuz. Zaten Midyat denilince akla gelen şeylerden biri de gümüştür ve kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat bu. Biz kadınlar olarak el işçiliğimizin daha çok olduğunu da düşünüyorum. Bu sanata sahip çıkacağız ve bizim taktığımız takıları hazır almadan kendimiz tasarlayıp kendimiz yapıp takacağız. Kursta çok şey öğrendik. Hani gümüşü ham madde olarak alıp kendimiz çok işlemden geçirip takılar tasarladık. Bu kurs bittikten sonra işyeri de açmayı düşünüyoruz. Hem kendi paramızı kendimiz kazanıp hem de bir Midyatlı olarak bu sanatı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Kursiyer Emine Acar da, “Hayalimdi ve küçüklüğümden beri. Onu öğrenmek için geldim. Çünkü bu meslek bitmek üzere. O mesleği devam ettirmek için geldik. Çatom’a ve hocama çok teşekkür ederim” dedi.

Sabah Gazetesi