Ermenistan’dan Karabağ’a 52.310 kişi döndü

Artsakh (Dağlık Karabağ) savaşının ardından Ermenistan’dan 52.310 kişi Karabağ’a döndü. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat tarihinde 32 göçmen daha Dağlık Karabağ’a döndü.

Rus barış güçleri, Artsakh’taki 23 kontrol noktasında ateşkes rejiminin korunmasını denetliyor. Rus barış gücü askerleri, savaş nedeniyle göç etmeye mecbur kalan vatandaşların kendi yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlıyor, insani yardım gösteriyor, sivil altyapıları yeniden inşa ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI