Doktor Ardaş Akdağ taburcu oldu, Başrahip Anuşyan’ın tedavisi sürüyor

Korona tedavisi gören Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi eski başhekimi Dr. Ardaş Akdağ sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin eski başhekimi ve kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Akdağ bir süre önce koronavirüse yakalanmış, Yedikule Hastanesi’nde tedavi görmeye başlamıştı.

Dr. Akdağ’ın geçtiğimiz hafta sonu sağlığına kavuşarak taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan bir süredir midesinde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan’ın tedavisi de Yedikule Hastanesi’nde sürüyor. Geçtiğimiz hafta Patrik Maşalyan, Anuşyan’a bir ziyarette bulundu. Patrikhane’den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı.

“Patrik Hazretleri, Patriklik ruhbanlarının ve din görevlilerinin adına geçmiş olsun dileklerini iletti ve dua yoluyla Başrahip Tatul’a destek olduklarını belirtti. Ruhani Önderimiz, ayrıca S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde Başrahip Tatul’un titizlikle kontrol edilmesinden dolayı memnuniyetini bildirdi. Patrik Hazretleri, Rab İsa Mesih’in iyileştirici kudretini hatırlatarak, şifa duaları okudu ve Başrahip Tatul’un Tanrı’nın iradesiyle Patrikhane’deki hizmetine geri dönmesini diledi. Başrahip Tatul, pederane yaklaşımından dolayı Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti ve ruhani kardeşlerinin dualarına devam etmelerini diledi.”

Başrahip Anuşyan önceki hafta facebook sayfasından yaptığı açıklamada,

“Daha önceden geçirmiş olduğum bir ameliyattan sonra tıbbi destek tedavisi gerektiğinde de hastaneye de yatmıştım. Bu kez de kendimi çalışma temposunun verdiği yorgunluk ve halsizlik sebebiyle zayıf hissettim ve hastanede rutin tedavi uygulanmakta. Böyle durumlarda en iyi destek dua etmektir. Teşekkür ederim.” demişti.

Agos