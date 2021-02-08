Arayik Harutyunyan Artsakh ile ilgili spekülasyonlara son verilmesini istiyor

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Facebook sayfasında yayınladığı bir paylaşımda dolaşan yanlış bilgilere atıfta bulunmuş ve “Artsakh yetkililerinin dış ve iç düşmanların isteklerini kabul etmelerinin imkansız olduğunu” kaydetmiştir.

”Artsakh’ın adını ve insanların duygularını manipüle etmeyi bırakmayı” talep etti.

“Son zamanlarda, Artsakh’ın etrafındaki dezenformasyon akışı yeniden yoğunlaştı ve ne yazık ki, esas olarak Ermeni çevrelerinden. Akıllarına ne esiyorsa ya da kişisel çıkarlarını için ne gerekiyorsa yapıyorlar, Artsakh’ın kaderi ve halkın sinirleriyle oynadığını anlamıyorlar ama.

Özellikle biri orduyu ve Dışişleri Bakanlığını dağıtacağımızı yazıyor, diğeri Kızıl Pazar-Şuşi yolundan vazgeçeceğimizi söylüyor, üçüncüsü Stepanakert’te Azerbaycan bayrağı koyacağımızı söylüyor, vb. Hepsi şecere ve Artsakh yetkililerinin dış ve iç düşmanların isteklerini kabul etmesi imkansızdır. Resmi olarak herkesin Artsakh adını ve insanların duygularını manipüle etmeyi bırakmasını talep ediyorum.

Artsakh Cumhuriyeti’nin tüm devlet organları, koşullar ne kadar zor ve isteksiz insanlar olursa olsun çalışıyor ve çalışacaktır, ancak asıl acı, istemeyenler arasında Ermeni milletinin temsilcilerinin de bulunmasıdır.

Mevcut değerleri daha da zayıflatmak yerine, enerjimizi ve çabalarımızı Artsakh’ın yeniden inşası ve geliştirilmesi, güvenliği sağlamak, kaybın acısını hafifletmek ve tutuklu ve kayıp kişiler sorununu çözmek üzerine yoğunlaştırmamızı çok isterim.”

Arayik Harutyunyan, hepimize sağduyu ve merhamet diledi.

Ermenistan Kamu Radyosu