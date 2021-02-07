Sur’da kazı sırasında bir cenaze bulundu

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2015 yılından bu yana kayıp cenazelerin olduğu Sur ilçesinde, yapılan kazı çalışmaları sırasında bir cenaze bulundu.

DUVAR – Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi’nde restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 Şubat’ta bir cenaze bulundu.

Welat Gazetesi’ne konuşan ve adını vermek istemeyen şirket çalışanı, Katolik Kilisesi ve Hasırlı Mescidi arasında bulunan alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında beyaz bir beze sarılı cenaze bulduklarını söyledi. Cenazenin bulunması üzerine olay yerine gelen polislerin kendilerini bölgeden uzaklaştırdıklarını belirten şirket çalışanı, alanın çembere alınarak Adli Tıp Kurumu (ATK) ekiplerinin beklendiğini aktardı. Şirket çalışanı, 2 saatin ardından cenazenin polisler tarafından götürüldüğünü belirtti.

Cenazenin, Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 106 gün süren çatışmalarda ölenlerden birinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor.

HAKAN ARSLAN’IN CENAZESİ 5 YILDIR KAYIP

Çatışmaların devam ettiği 22 Ocak 2016’da yaşamını yitiren ve Hasırlı Camisi’nin yanında defnedildiği belirtilen Hakan Arslan’ın ailesi, 5 yıldır çocuklarının cenazesini arıyor. Cenazesini bulmak için onlarca kez Diyarbakır’a gelen ailenin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvurular da reddedilmişti. (MA)

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