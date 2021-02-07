Kastamonu’da gizemli mağara… İçeride bulunanlar hayrete düşürüyor!

Kastamonu‘nun Cide ilçesi iki gizemli mağaraya ev sahipliği yapıyor. 16 bin yıllık tarihe sahip olduğu ve Hristiyanlığın ilk yerleşim yeri olduğu düşünülen mağara son zamanlarda maceraperestlerin uğrak yeri haline geldi. Mağara içinde hangi canlılara ait olduğu bilinmeyen fosillere ulaşıldığını ifade eden Türkçe öğretmeni Gökhan Yücel, bu mağaranın araştırıldığında bölgenin arkeolojik tarihinin değişeceğini söylüyor.

İHA

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Gebeoğlu Tepesi’nde bulunan Kılıçlı Mağarası ile oluşunu 16 bin yıl öncesine dayanan çukur evi, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeyi incelemek üzere 15 kişilik gurup, İstanbul’dan gelerek Gebeoğlu Tepesine çıktı. Gebeoğlu Tepesinde bulunan 16 bin yıllık çukur evi ile Kılıçlı Mağarası’nın gizemi, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’da Türkçe öğretmeni olarak görev yana aslen Cideli Gökhan Yücel rehberliğinde, 15 kişi Kılıçlı mağarası ile çukur evini ziyaret etti. Yaklaşık 2,5 saat süren bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan gurup, hem mağarada hem de çukur evinde incelemelerde bulundu. Bölgeyi ziyaret eden ekip, hem mağaradan hem de çukur evinden çok etkilendiklerini kaydetti.

“MAĞARA İÇİNDE HANGİ CANLILARA AİT OLDUĞUNU BİLEMEDİĞİMİZ FOSİLLER VAR”



Kılıçlı Mağarasının konumu itibariyle ilginç bir noktada bulunduğunu söyleyen Türkçe öğretmeni Gökhan Yücel, “Neolitik Çağda Karadeniz Bölgesinde gözlemlenemeyen yerleşim kalıntılarına sahip olma ihtimalini düşündürüyor. Hem bir dere kenarında hem de yakınında çukur ev denilen insan yapısı bir oluşuma da çok yakın. Mağara içindeki oluşumlara bakarak Karstik bir yapısı var. Sarkıt ve dikitler mütevazı ebatlarda. Mağara içinde hangi canlılara ait olduğunu bilemediğimiz fosiller var” dedi.

“YETERİNCE ARAŞTIRILIRSA BÖLGENİN ARKEOLOJİK TARİHİ DEĞİŞEBİLİR”



Mağarada kapsamlı bir araştırma yapılmasını öneren Yücel, “Mağaranın çıkışında çok eski yıllara ait patika yollar hala mevcut. Bu yollar Kalkolotik dönemde yerleşim olduğu tespit edilen Kılıçlı Mağarasına ve Gebeoğlu Tepesi’ne bağlanıyor. Bu patikalar üzerinde çukur ev benzeri başka oluşumlar da bulunuyor. Mağaranın giriş bölümündeki topraklarda kaçak kazı çalışması yapılmış. İnsanların en temel ihtiyaçları sıralandığında beslenme, barınma ihtiyacı çok temel bir yere sahip. Cide bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmalarında Demir Çağına ait buluntular mevcut. Eğer en son kullanımı 16 bin yıl öncesine giden bu çukur yeterince araştırılırsa bölgenin arkeolojik tarihi tekrardan yazılmak zorunda kalınabilir” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/02/07/kastamonuda-gizemli-magara-iceride-bulunanlar-hayrete-dusuruyor?paging=2