Kadın yönetmenlerin çektiği 10 harika yerli sinema filmi

Eyüp Kaan Yoksu Independent Türkçe için yazdı

Eyüp Kaan Yoksu

1- İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Yapım Yılı: 2017

Oyuncular: Öykü Karayel, Başak Köklükaya, Yiğit Özşener, Berfu Öngören, Ayşenil Şamlıoğlu



Türkiye sinemasının en başarılı kadın yönetmenlerinden Pelin Esmer‘in filmografisinin en usta ve derinlikli eserine imza attığı filmdir.

Sinematografisiyle dikkat çeken filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki üstlenmiştir. Filmin senaryosunu Barış Bıçakçı yazmıştır.

Baştan sona kadar edebiyattan da beslenen film için yol filmi de denebilir. Yoğun bir atmosfere sahip, imgelerle dolu ve mükemmel oyunculuk performanslarının sergilendiği şiir gibi bir film.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Ben, çocukken bir fotoğraftan çağırdılar. Vardığımda hüzünlü bir genç kadındım.”

– “Tam o anda, zamanda asılı kalmayı düşler insan. Daha işe yarar bir şeyin (!) peşinde koşmaya da o an niyetlenmiştir.”

– “Şiir yazmak yeterince işe yarar bir şey değil mi?”

– “Bildiğimiz şeylerin taşında yalın ayak geziyorsun.”

2- Çoğunluk / Seren Yüce

Yapım Yılı: 2010

Oyuncular: Esme Madre, Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Nihal Koldaş, Cem Zeynel, Erkan Can



Yönetmen Seren Yüce‘nin ilk uzun metraj sinema filmidir. Sade oyunculukların sergilendiği, Esme Madre ve Bartu Küçükçağlayan’nın mükemmel oyunculuk performansları sergiledikleri, minimalist bir Seren Yüce filmi.

Dramatizasyon ve kurgunun ustaca senaryoya işlendiği film, sinematografik olarak pek görsellik vadetmemektedir.

Hikaye, İstanbul’da orta sınıf mensuplarının yaşadığı Bahçelievler ilçesinde geçmektedir.

Film, Yeni Sinemacılar akımının öncü filmlerinden bir tanesi olmuştur. Ayrıca Venedik Film Festivali’nde “Geleceğin Aslanı” ödülünü almıştır.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Dürüstlük, çoğunluk için içsel bir erdem değil, sosyal bir pozdur.”

– “Ben aslan Yürek’e bayılıyorum Sevim.”

3- Güz Sancısı / Tomris Giritlioğlu

Yapım Yılı: 2008

Oyuncular: Beren Saat, Murat Yıldırım, Okan Yalabık, Belçim Bilgin, Umut Kurt, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum, Zuhal Olcay



Film de 1950’li yılların, toplumun kargaşa yaşaması, politik gerilimler ve sosyo-ekonomik değişimlerin yaşandığı yıllar ve o yıllarda yaşanan insani dramları anlatılıyor.

O yıllarda yaşanan en büyük dramlardan birisi de 6-7 Eylül Olaylarıdır.

‘Güz Sancısı’ filmi Yılmaz Karakoyunlu’nun Güz Sancısı kitabından uyarlanmıştır.

Filmin senaristleri ise Etyen Mahçupyan ve Nilgün Öneş’tir. Film, “Suyun Öte Yanı” ve özellikle “Salkım Hanımın Taneleri” filmlerinin devamı niteliğinde olup 6-7 Eylül Olaylarını konu almış ve tartışmalar doğurmuştur.

Film, 6-7 Eylül 1955 yılında yaşanan, azınlıklara yönelik yapılan yağma ve tahribi anlatır.

Filmin finalinde kullanılan gerçek fotoğraflar ve müzik izleyenlerin tüylerini diken diken yapmaktadır.

Tüm bunların dışında filmin temposu çok düşük olmasına rağmen oyuncular usta performans göstermişlerdir.

4- Büyük Adam Küçük Aşk / Handan İpekçi

Yapım Yılı: 2001

Oyuncular: Şükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, İsmail Hakkı Şen, Yıldız Kenter



Film, Türkçe bilmeyen Hejar ve Kürtçe bilmeyen emekli bir yargıcın kesişen hikayesini konu almıştır.

Emekli yargıç Rıfat Bey, cumhuriyet ilkelerine bağlıdır. Film, insanların dilleri farklı olsa da, sevginin dili aynıdır diyen bir başyapıt filmidir.

Film, ülkemizdeki Kürt meselesini en iyi işleyen filmlerden birisi olmuştur.

– 2002 Kahire Uluslararası Film Festivali’nde Altın Piramit ödülünü kazanmıştır.

– 22. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde yılın en iyi Türk filmi seçilmiştir.

– Film, 74. Akademi ödüllerinde Türkiye’nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar adayı olarak seçilmiştir.

– 2001 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülü dahil toplam beş ödül almıştır.

– 2001 Köln Akdeniz Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülü kazanmıştır.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız.”

– “Nefret, sevgiye yuva olur bazen”

5- Pandora’nın Kutusu / Yeşim Ustaoğlu

Yapım Yılı: 2008

Oyuncular: Tsilla Chelton, Derya Alabora, Onur Ünsal, Övül Avkıran, Osman Sonant, Nazmi Kırık



Birbirinden farklı hayatlara savrulmuş biri erkek, ikisi kadın üç kardeşin hikayesinin anlatıldığı sinema filmidir.

Karadeniz’de yaşayan yaşlı annelerinin kaybolması ile yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin annelerini bulmak için kendileri ve anılarına dair birçok şeyi gün yüzüne çıkardıkları bir yolculuğa çıkarlar.

Baştan sona kadar kapalı, boğuk bir atmosferde geçen film, birbirlerinden kopuk halindeki kardeşlerin hikayesi etrafında dönmektedir.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise Jasques Besse üstlenmiştir.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Sen önce kendine, sonra bize arkanı döndün. Ne fark eder ki…”

– “Şu haline bak, bomboşsun.”

6- Toz Bezi / Ahu Öztürk

Yapım Yılı: 2015

Oyuncular: Asiye Dinçsoy, Nazan Kesal, Serra Yılmaz, Didem İnselel, Mehmet Özgür



Ülkemizdeki kadın işçilerin çalışma koşulları, aile ilişkileri, kadınların verdikleri mücadelenin anlatıldığı harika bir başyapıt.

Filmdeki iki kadın temizlik işçisidir ve filmin hikaye onların etrafında dönmektedir. Yönetmen Ahu Öztürk‘ün ilk uzun metraj sinema filmidir.

4. Uluslararası Duhok Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dahil üç ödül kazanmıştır.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Umut, umut için bütün sebepler yitip gitmeden umut değildir.”

– “Gel kızım biz kendimize gezelim.”

– “Diyarbakırlıymış. Hiç Kürt demezsin!”

7- Atlı Karınca / İlksen Başarır

Yapım Yılı: 2010

Oyuncular: Mert Fırat, Nergis Öztürk, Sema Çeyrekbaşı, Sercan Badur, Helin Çal



Filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan üstlenmiştir. Buna rağmen teknik olarak zayıf kalmış sinema filmlerdendir.

‘Atlı Karınca’, yönetmen İlksen Başarır‘ın ikinci uzun metraj filmidir.

Film, çocuklukla özdeşleşmiş olan naifliği, masumiyeti yerle bir eden bir tabuyu ve aile içerisinde yaşanan travmatik cinsel istismarı anlatmaktadır.

Filmin anlatım dili, sembollere dayalı olmasına karşın yalındır. İlksen Başarır, filmde küçük de olsa rol almıştır.

Yönetmen film boyunca minimalist bir yapı içerisinde kalmıştır. Toplumsal bir yaranın anlatıldığı filmde rol alan Mert Fırat ve Nergis Öztürk mükemmel oyunculuk performansları ortaya koymuşlardır.

8- Mavi Gözlü Dev / Biket İlhan

Yapım Yılı: 2007

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Dolunay Soysert, Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Nil Günal, Suna Selen, Uğur Polat, Rıza Sönmez, Ferit Kaya



Şair, yazar, aydın Nazım Hikmet‘in 1941 yılından sonra Bursa Hapishane’sinde geçirdiği dönemi anlatan biyografik filmdir.

Filmin çekimleri Eski Beykoz Kundura Fabrikası’nda kurulan hapishane platosunda gerçekleştirilmiştir.

Filmin adı, Nazım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri” adlı şiirinden derlenmiştir.

Biket İlhan ve eşi Metin Belgin filmin senaryosu üzerine 4 yıl çalışmışlardır.

İzleyenlerde memleket sevgisi uyandıran filmlerden bir tanesidir.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Aşık olduğuma göre, şairliğin, falanın, filanın çok ötesinde bir şeyim herhâlde.”

– “Düşünmenin suç olmadığı bir dünya kurulur mu dersin?”

– “Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder.”

– “Yaşamak; tek ve hür… Ve bir orman gibi kardeşcesine.”

– “Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta tüm mesele.”

9- Bir Gün Mutlaka / Bilge Olgaç

Yapım Yılı: 1975

Oyuncular: Semra Özdamar, Oktay Sözbir, Güven Şengil, Göktürk Demirezen, Azra Balkan, Birtane Güngör, Mümtaz Ener



Senaryosunu Yılmaz Güney‘in yazdığı “Bir Gün Mutlaka” filmi 1970’li yollardaki sosyal kitle hareketleri, öğrenci olayları ve siyasal çalkantılar ile işçi sorunlarını konu edinen bir sinema filmidir.

Her ne kadar sinema filmi olarak nitelendirilse de belgesel özellikleri taşımaktadır. Film, kullanılan görüntüler ve içerik bakımından yarı belgesel olarak da sınıflandırılmaktadır.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “Vay be Amerika, bak sen şu Amerika’nın yaptığı işe, vay be Amerika, kahrolsun Amerika!”

– “Halkımızın kurtuluşu için verdiğimiz mücadelede hazır olmalısın.”

10- Güneşe Yolculuk / Yeşim Ustaoğlu

Yapım Yılı: 1999

Oyuncular: Mizgin Kapazan, Nazmi Kırık, Nevruz Baz, Lucia Marano, Ara Güler



Bir dostluk hikayesinden hareketle ülkemizin siyasi sorunlarına değinmektedir.

Ülkemizin geçmişten günümüze kadar uzanan toplumsal baskı, önyargı, ötekileştirme gibi konular anlatılmaktadır.

Politik bir dram filmi olan “Güneşe Yolculuk”, vizyona girdiği dönemlerde kendine sinema salonlarında yer bulamamıştır.

Sinema salonlarında yer bulamayan film, görmezden gelinmeye çalışılırsa da ulusal ve uluslararası film festivallerinde topladığı ödüllerle, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Film, Berlin Film Festivali’nde “Mavi Melek” ve “Barış” ödüllerini almıştır. Ayrıca 18. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde dikkat çeken yapımlarından birisi olmuştur.

Filmde yer yer birbirinden güzel müzik eserleri duyulmaktadır. Kürt şarkıcı Ciwan Haco‘dan, Makedon sanatçı Vlatko Stefanovski’ya kadar birçok sanatçı katkı vermiştir.

Filmin unutulmaz repliklerinden bazıları şöyledir:

– “İstanbul’a ne için geldin? Martıları saymak için…”

– “Tire… İzmir’e yakın, Türkiye’nin batısında Ege’de Ayda değil herhâlde!

https://www.indyturk.com/node/311471/türki̇yeden-sesler/kadın-yönetmenlerin-çektiği-10-harika-yerli-sinema-filmi