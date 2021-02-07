Ermenistan’da Rusya ile ittifakı destekleyen yeni bir hareket kuruldu

Ermenistan’da Rusya ile ittifakı destekleyen “Rusya ile Güçlü Ermenistan: Yeni Birlik İçin” hareketinin kurucu meclisinin toplantısı Erivan’da yapıldı.

Yeni hareketin kurucuları arasında bilim insanları, sanatçılar, politikacılar, siyaset bilimciler, iktisatçılar, yazar ve gazetecilerin yanı sıra aktivistler bulunuyor.

Toplantıya katılanlar tarafından benimsenen program hedefinde yer alan konular şunlar: “Rusya Federasyonu ile bir birlik devletinin kurulması hedefiyle, Ermenistan-Rusya ilişkilerini niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkarmak, Rus barış gücü ile işbirliği içinde Karabağ’ın güvenliğini sağlamak, Ermenistan ordusuna modern silahlar sağlayarak Rusya’nın yardımıyla gücünü yeniden tesis etmek, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve birlik devleti alanındaki ortak pazar içinde ülke ekonomisini geliştirmek.”

Hareketin açıklamasında, “Ermenistan halkının, egemenliğinin ve Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) güvenlikleri, gelecekleri ve refahının eski dostumuz ve müttefikimiz Rusya ile yeni bir siyasi birlik yaratma koşullarında mümkün olduğuna inanıyoruz” denildi.

Toplantıda söz alan Anayasal Haklar Birliği partisi lideri, eski milletvekili Hayk Babuhanyan, Ermenistan’ın ortak medeni birliğe sahip olduğu Rusya ile daha yüksek düzeyde niteliksel yeni ilişkiler kurarak mevcut zor durumdan kurtulabileceğini kaydetti.

Babuhanyan, Rusya ile müttefiklik ilişkilerine yalnızca güvenliğin sağlanması açısından değil, aynı zamanda çağdaş gelişimin, ulusal değerlerin, kimliğin ve egemenliğin korunması açısından da ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin eski başbakanı, Kırım parlamentosunun eski başkanı Anuşavan Danielyan da konuşmasında “Yeni Ermeni-Rus birliği, ülkenin daha da gelişmesinin, halkımızın geleceği ve güvenliğinin garantisi olabilir” ifadesini kullandı.

Toplantının sona ermesinin ardından, katılımcılar hükümet binasına doğru yürüyüş başlattı.

Sputnik Türkiye