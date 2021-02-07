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Baraj suları çekilince ortaya çıktı… Şaşırtan görüntü

2021-02-07

Kayseri’de, Yamula Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi’ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) “Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı.” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-baraj-sulari-cekilince-ortaya-cikti-sasirtan-goruntu-41734621

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