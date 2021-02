Լեռնային Ղարաբաղի մասին սփիւռքահայ մամուլի անդրադարձը, 1923էն 1985. զրոյց դոկտ. Արա Սանճեանի հետ

Միշիկընի համալսարանի Տիրպոռն քաղաքի մասնաճիւղի դասախօս դոկտ. Արա Սանճեան «Զարկերակ»-ի հաղորդավար Արէն Քերթեշեանի հետ զրուցեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերեալ 1923-85 թուականներու սփիւռքահայ մամուլի կատարած անդրադարձին մասին։

« Irredentism at the Crossroads of Nationalism, Communism and Diverging Interpretations of the Soviet Experience: The Armenian Diasporan Press on Mountainous Karabagh, 1923-1985 » խորագրեալ դոկտ. Արա Սանճեանի յօդուածը կարդալու համար կրնաք այցելել՝ http://entriessas.com/articles/armenian-diaspora/։

00:00 « Irredentism at the Crossroads of Nationalism, Communism and Diverging Interpretations of the Soviet Experience: The Armenian Diasporan Press on Mountainous Karabagh, 1923-1985 » յօդուածի ներկայացում

06:05 Լեռնային Ղարաբաղի հարցի արծարծման ժամանակագրական հանգրուանները սփիւռքահայ մամուլին մէջ

21:25 Լեռնային Ղարաբաղի հողերու պահանջի հիմունքները սփիւռքի մէջ

30:35 Սփիւռքահայ մամուլի մէջ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ տարբեր մօտեցումները

41:50 Սփիւռքի եւ խորհրդային Հայաստանի մամուլի համեմատութիւնը Լեռնայիին Ղարաբաղի հարցին առումուվ

