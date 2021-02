Ton balığına haham dokunuşu

Dünyanın en büyük 5 deniz ürünleri markasından biri olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin en eski ton balığı üreticilerinden Dardanel, İsrail ihracatı için özel bir çalışmaya imza attı. Dardanel yönetimi, ihracat ayağının en büyük müşterilerinden olan İsrail için haham (Yahudi din adamı) gözetiminde özel üretim yapmaya başladı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Türkiye’nin en eski ton balığı üreticilerinden Dardanel, dünyanın en büyük 5 deniz ürünleri markasından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2020 yılını 1 milyon ciro ile kapatan ve 35 ülkeye ihracat yapan firma, İsrail ihracatı için özel bir çalışmaya imza attı. En çok ton balığı sattığı ülkelerden biri olan İsrail’in talepleri doğrultusunda üretim bandını düzenleyen firma, her ay İsrail’den gelen iki din adamını misafir edip üretimi birlikte gerçekleştiriyor. Din adamları, fabrikanın başından bir dakika olsun ayrılmıyor, bütün hatların koşerize (Yahudi dinine uygun) edilmesini sağlayıp, üretimi birlikte yapıyor.

BİR HAFTA ÜRETİMİN BAŞINDALAR

Dünyada sadece Vietnam ve Taylan’dan ton balığı alan İsrail, Türkiye’den de ton balığı almak için Dardanel’in kapısını çaldı. Görüşmeleri ve gerekli anlaşmaları yapan hükümet yetkilileri, Dardanel yönetimine özel üretim şartı getirdi. Bir hafta boyunca Dardanel fabrikalarına misafir olan iki din adamı, üretimin kendi inançlarına göre yapılması için fabrikadan bir dakika olsun ayrılmıyor.

HER ŞEY 100 DERECE SULARLA YIKANIYOR

Üretimde kullanılan her şeyin 100 derecenin üzerindeki sularda yıkanması istenirken, hahamlar buhar makinalarını bile kendileri çalıştırıyor. Üretimin her aşamasını yakından takip eden din adamları, sevkiyat sürecine kadar her şeyi titizlikle inceliyor.

ÖZEL ÜRETİM

İsrail’in en çok ton balığı aldığı şirketlerden biri olduklarını söyleyen Dardanel İcra kurulu Başkanı Mehmet Önen, her ay İsrail’den gelen din adamlarının kendi ülkelerine gidecek ton balıkları için bir hafta başında beklediklerini söyledi. Üretimin kendi inançlarına uygun yapılması için fabrikada gerekli düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Önen, “Dardanel’in ton balığı ihracatında en çok göze çarpan ülkelerden biri İsrail. İsrail katma değerli satış yaptığımız çok önemli bir yer bizim için. İsrail için ‘private label’ üretim yapıyoruz. Bu yüzden İsrail’den her ay fabrikamıza hahamlar geliyor. Dünyada üç ülkeden alıyorlar ton balığını, Türkiye, Vietnam ve Tayland. İki haham, fabrikada detaylı çalışmalarda bulunuyor. Bütün hatları koşerize (Yahudi dinine uygun) ediyoruz. O da şu demek; üretimde kullanılan her şeyi 100 derecenin üzerindeki sularla yıkıyoruz. Buharı bile hahamların kendileri açıyor. 24 saat fabrikada üretimin başında duruyorlar. Yaklaşık bir hafta kalıyorlar.” diye konuştu.

DARDANEL’İN HİKAYESİ

Temelleri 1984 yılında Çanakkale’de atılan ve ismini Çanakkale’nin mitojideki isminden alan Dardanel, Niyazi Önen tarafından kuruldu. Orkinos balığını dondurarak İspanya’ya ihraç eden Önen, gönderdiği balıkların ton balığında kullanıldığını öğrenince konserve balık işine ilk adımını attı. Atlantik ve Hint Okyanusu’nun derinliklerinden elde edilen, Yellowfin ve Skipjack türlerinin yer aldığı, civasız Omega3 deposu balıklar Dardanel gemilerinde dondurularak önce Çanakkale Limanı’na oradan da Dardanel’in Çanakkale’deki fabrikasına ulaşıyor. Fabrikada çalışan 1000’in üstündeki kadın balıkların deri ve kılçıklarını temizleyerek fileto haline getiriyor. Filetolar el değmeden kutulanıp buharda pişiriliyor.

Sabah Gazetesi