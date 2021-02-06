SON DAKİKA | Adıyaman’da iki aile arasındaki kavga kanlı bitti! 6 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adıyaman”da kan donduran bir olay meydana geldi. Son dakika haberine göre ilçede çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sincik’in Doluca Köyünde ‘Bizi siz mi ihbar ettiniz’ tartışmasında Sincik Çamdere köyünde ikamet eden Göğüs ve Gözel aileleri arasında silahların kullandığı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Olaydan dehşete düşüren ayrıntılar geliyor.

Metin HARIKÇI

Edinilen bilgiye göre daha önceden muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile bu kez farklı bir konuyla karşı karşıya geldi. İddiaya göre husumetli iki aileden biri geçtiğimiz günlerde define araması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından göz altına alınmıştı. Olayın üstünden bir süre geçtikten sonra muhtarlık seçimi nedeniyle aralarındaki husumet devamı olarak bizi siz mi ihbar ettiğiniz diye iki aile yeniden kavgaya tutuştu. Doluca köyü mevkiinde karşı karşıya gelen iki ailenin fertleri bu kez silahlarına sarıldı.

Olay yerinde meydana gelen silahlı kavgada henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde vefat ederken, hastaneye sevk edilen ağır yaralılardan ;

Ölenler 1992 doğumlu Mehmet GÖĞÜS , 1978 doğumlu Mustafa Gözel, 1960 doğumlu Mehmet Gözel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiler.

Olay yerinde yaralanan , Yaşar Göğüs(21) , 1964 doğumlu Abuzer Gözel (Kafadan Yaralı, bilinci açık), 1986 doğumlu Ekrem Gözel (kulaktan hafif yaralı) yarıların bazıları Kahta Devlet Hastanesinde, bazıları ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, yaptığı açıklamada, Sincik ilçemiz Çamdere köyünde ikamet eden Göğüs ve Gözel ailelerimiz arasında meydana gelen silahlı kavgada olay yerinde 3, hastanede ise 3 hemşerimizin vefat etmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımız ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesinde müşade altına alınmıştır.

Sabah Gazetesi