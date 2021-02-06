Musul’da camileri Hristiyanlar, kiliseleri Müslümanlar yeniden inşa ediyor

Irak’ın en büyük ikinci şehri Musul hala enkazın üstünde ayakta durmaya çalışan bir şehir.

Irak ordusu, IŞİD’le aylar süren çatışmalar sonunda üç yıl önce şehri militanların elinden geri aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO şehrin yeniden inşası için destek projesi başlattı. Projenin adı ‘Musul’un ruhunu yeniden canlandırmak’.

Farklı inançlardan, dinlerden oluşan bir grup Musullu, şehrin simgesi haline gelen bir camiyi ve iki kiliseyi restore ediyor.

Restorasyonun, Papa Francesco’nun Mart’ta yapmayı planladığı ziyaret öncesi tamamlanması hedefleniyor. Ama Covid-19 nedeniyle Papa’nın ziyaretinin de ertelenebileceği belirtiliyor.

BBC