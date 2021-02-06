‘Geçmişin Sesi Amida Konserleri’ bu akşam yayında

DTSO’nun tarihi mekânlarda düzenlediği ‘Geçmişin Sesi Amida Konserleri’nin dördüncüsü, Dêra Mor Petyun Katolik Ermeni Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Konser, bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

DUVAR – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO), kentin tarihi mekânlarında “Geçmişin Sesi Amida Konserleri” adıyla düzenlediği konserler dizisi devam ediyor. Dijital ortamda yayınlanan konserlerin dördüncüsü, Sur ilçesinde 16’ıncı yüzyılda inşa edilen Dêra Mor Petyun Katolik Ermeni Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, sanatçılar konserde, Kürtçenin Kurmanci, Dimilkî, Soranî ve Hewramî lehçeleri ile birlikte Ermenice ve Türkçe, ezgiler ve kilamlar seslendirdi.

MEY VE KEMENÇE EZGİSİ

MA Müzik sanatçıları ve konuk sanatçılardan mey ustası Ertan Tekin ve kemençe ustası Hashem Rashadat’ın da yer aldığı konser, bu akşam saat 20.00’de DTSO’nun sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

“Geçmişin Sesi Amida Konserleri”nin ilki, Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları’nda; ikincisi, Roma döneminden kalma Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi’nde; üçüncüsü ise inanç ve kültür değerleri ile bilinen antik kent Eğil’de düzenlenmişti.

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