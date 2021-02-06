BALIKLI SURP SARKİS ŞAPELİ VE ALTIMERMER SURP HAGOP KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI (TR⇓)

Tadilat çalışmaları nedeniyle ibadete kapalı olan Balıklı Surp Sarkis Şapeli ve Altımermer Surp Hagop Kilisesi, 5 Şubat 2021, Cuma, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri riyasetinde yapılan törenlerle yeniden ibadete açıldılar. Törenlere Patrikliğimiz ruhbanları ve din görevlileri, Sahakyan Korosu mugannileri, Samatya S. Kevork Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Balıklı Mezarlığı sorumluları katıldılar.

Saat 10.00’da, Balıklı Mezarlığı’na varan Patrik Hazretleri, din adamları ve şapel sorumluları tarafından karşılandı ve kutsama töreni başladı. Törende hazır bulunan din görevlileri ve yöneticiler kapı önünde gerçekleşen törenden sonra kiliseye girdiler. Okunan dualar ve Surp Müron ile kilise kutsandı. Patrik Hazretleri, tadilat çalışmaları esnasında yenilenen kilisenin ahşap sunağını ve Samatya Surp Kevork Kilisesi’ndeki ana sunak tablosunun bir kopyası olan S. Sarkis Şapeli’nin yeni tablosunu da kutsadı. Tören sonunda, Patrik Hazretleri, S. Sarkis Şapeli’nin sorumlularını takdis ederken, şapelin temizlenmesinde maddi ve manevi emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıklı’daki törenden sonra, Patrik Hazretleri saat 11.30’da S. Hagop Kilisesi’ne ulaştı. Altımermer’deki törene kilisenin kadınlar kolu üyeleri de katıldılar. Patrik Hazretleri’nin kiliseye varması sonrasında, kilisenin yeniden ibadete açılma töreni başlarken, okunan dualar ve Surp Müron ile kilise kutsandı. Kutsama töreni sonrasında, öğlen duaları okundu ve sonrasında Patrik Hazretleri vaaz verdi. Ruhani Önderimiz, dua evinin yenilenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı ve bu vesileyle kilisenin temizlenmesinde emeği geçenleri takdis etti. Patrik Hazretleri, inananların da Kutsul Ruh’un mabedi olduklarını hatırlatarak, kutsal kalmaya çalışmamızın önemini vurguladı. Bu vesileyle, kilisenin yenilenmesinde hayırseverliği olan Aleksan Kumaş’a teşekkür ederken, kilisenin kadınlar kolunu da takdis etti. Patrik Hazretleri Coronavirüs’ün etkisini yitirmesi, Altımermer Kilisesi’nin eskiden olduğu gibi bir vaaz ve dua yuvasına dönmesi için duacı olduğunu belirtti. Tören hep birlikte söylenen Rab’bin Duası’yla son buldu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/