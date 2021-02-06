ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՀԱՅՐ ԹԱԹՈՒԼԸ / PATRİK HAZRETLERİ BAŞRAHİP TATUL’U ZİYARET ETTİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 6 Փետրուար 2021, Շաբաթ, յետ միջօրէին, ընկերակցութեամբ՝ գաւազանակիր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեանի, այցելեց Պատկառելի Կրօնական Ժողովոյ Ատենապետ եւ Դիւանապետ՝ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանը, որ վերջերս կը գտնուի Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի մէջ։

Պատրիարք Հայրը, սոյն այցելութեամբ յանուն Աթոռոյս միաբանութեան եւ հոգեւորականաց դասուն, Հայր Սուրբին արագ ապաքինում մաղթեց ու յայտնեց թէ՝ Պոլսոյ հոգեւորականաց դասը աղօթքով կը զօրակցի իրեն։ Մեր Հոգեւոր Պետը, իր ուրախութիւնը յայտնեց նաեւ թէ՝ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցէ ներս ամենայն բծախնդրութեամբ կը շարունակուի Հայր Սուրբի դարմանումը։ Մեր Հոգեւոր Պետը, յիշեցնելով թէ՝ Տէր Յիսուս բժիշկն է հիւանդաց, բշժկութեան աղօթք արտասանեց ու մաղթեց որ Հայր Սուրբը Տիրոջ կամքով իր առողջութիւնը վերագտնէ եւ Պատրիարաքական Աթոռէ ներս շարունակէ իր արգասաբեր ծառայութիւնը։ Թաթուլ Ծ. Վրդ., շնորհակալութիւն յայտնեց Պատրիարք Հօր հայրական այցելութեան համար եւ խնրդեց իր հոգեւոր եղբայրներուն աղօթակցութիւնը։

—————————–

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Şubat 2021, Cumartesi, öğleden sonra, Peder Şirvan Mürzyan’ın refakatinde, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavisi devam eden, Ruhani Kurul Başkanı ve Patriklik Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan’ı ziyaret etti.

Patrik Hazretleri, bu ziyaretle Patriklik ruhbanlarının ve din görevlilerinin adına geçmiş olsun dileklerini iletti ve dua yoluyla Başrahip Tatul’a destek olduklarını belirtti. Ruhani Önderimiz, ayrıca S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde Başrahip Tatul’un titizlikle kontrol edilmesinden dolayı memnuniyetini bildirdi. Patrik Hazretleri, Rab İsa Mesih’in iyileştirici kudretini hatırlatarak, şifa duaları okudu ve Başrahip Tatul’un Tanrı’nın iradesiyle Patrikhane’deki hizmetine geri dönmesini diledi. Başrahip Tatul, pederane yaklaşımından dolayı Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti ve ruhani kardeşlerinin dualarına devam etmelerini diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/