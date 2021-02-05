Tutuklanan Piers Corbyn antisemit olduğunu kabul etmedi

İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn´in ağabeyi, güney Londra´da dağıtılan Auschwitz aşılama karşıtı broşürlerinin ardından kötü niyetli iletişim şüphesiyle sorgulandı.

Piers Corbyn, İngiltere’nin aşılama stratejisini Auschwitz ile karşılaştıran bir broşürle bağlantılı olarak çarşamba günü tutuklanmasının ardından bir Yahudi ile evli olduğunu belirtti ve antisemitizm suçlamalarını reddetti.

İngiliz İşçi Partisi eski liderinin ağabeyi Corbyn, The Jewish Chronicle’a (Londra merkezli haftalık bir Yahudi gazetesi) verdiği röportajda, sorgulanmak için gönüllü olduğunu belirtti. “İstedikleri her şeyi arayabilmeleri için resmi bir tutuklama yaptılar, ancak bizi suçlamadılar. Herhangi bir şekilde antisemit olduğum fikri tamamen saçma. 22 yıldır bir Yahudi’yle evliyim ve belli ki annesinin ataları savaştan hemen önce Baltık ülkelerinden Hitler veya genel olarak Naziler yüzünden kaçtı. Son 30 yıldır dünyanın önde gelen Yahudileriyle çalıştım. Hava tahminleriyle ilgili bir iş olan Weather Action’da Yahudileri işe aldım. İsrail-Filistin çatışmasında da iki devletli bir çözümü destekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

https://www.salom.com.tr/haber-117459-tutuklanan_piers_corbyn_antisemit_oldugunu_kabul_etmedi.html