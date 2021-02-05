Rusya’dan Ermenistan’daki 13 şirketin domates ve biber sevkiyatı yapmasına izin çıktı

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), bugün itibarıyla Ermenistan’dan 13 şirket için domates ve biber sevkiyatı önündeki geçici kısıtlamaları kaldırdı.
Rosselhoznadzor’un açıklamasında, “5 Şubat 2021 itibarıyla, Ermenistan’daki Armavir bölgesinden 13 şirket için domates ve biber sevkiyatı konusundaki geçici kısıtlamalar kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu bölgede pepino mozaik virüsüne rastlanmadığı belirtildi.
Ermenistan’ın Armavir bölgesinden domates ve biber sevkiyatı virüs tespit edildiği için 14 Aralık 2020’de yasaklanmıştı.
http://Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), bugün itibarıyla Ermenistan’dan 13 şirket için domates ve biber sevkiyatı önündeki geçici kısıtlamaları kaldırdı. Rosselhoznadzor’un açıklamasında, “5 Şubat 2021 itibarıyla, Ermenistan’daki Armavir bölgesinden 13 şirket için domates ve biber sevkiyatı konusundaki geçici kısıtlamalar kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu bölgede pepino mozaik virüsüne rastlanmadığı belirtildi. Ermenistan’ın Armavir bölgesinden domates ve biber sevkiyatı virüs tespit edildiği için 14 Aralık 2020’de yasaklanmıştı.
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