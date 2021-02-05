Paşinyan: Ermenistan’da Bilgi teknolojisi şirketlerinin cirosu 400 milyon doları geçiyor

Ermenistan’da Bilgi teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin yıllık cirosu 2020 yılında yüzde 20 oranda artıp 400 milyon doları geçti. Bununla ilgili Kazakistan’da düzenlenen Almaty Digital Forum 2021 forumunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamalarda bulundu.

Paşinyan 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yıllık cirosunun yüzde 20 oranda arttığını ve 400 milyon dolardan geçtiğini ifade ederek aynı zamanda Bilgi teknolojisi alanında çalışanların sayısının da yüzde 22 arttığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı’nın sözlerine göre şu an Ermenistan’da 1200 Bilgi teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirket var. Bu şirketler için Ermenistan Hükümeti özel vergi politikası uyguluyor ve birçok vergiden muaf tutuyor daha da gelişmeleri için.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi ziyaret için Kazakistan’da bulunuyor ve Almatı’da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı’na katılacak. Toplantıdan ziyade iki taraflı görüşmeler de gerçekleşecek ve Paşinyan 5 Şubat tarihinde Ermenistan’a geri dönecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/05/Paşinyan-Ermenistan-Bilgi-teknolojisi-cirosu/201858