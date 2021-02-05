Lavrov ile Borrell Karabağ’ı görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve AB Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dört yıl sonra bugün ilk kez Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

Açıklamaya göre, görüşmede Rusya-AB ilişkilerindeki sorunlar ve olasılıklar ele alınacak.

4-6 Şubat tarihlerinde Moskova’da bulunacak olan Borrell ile gerçekleştirilecek görüşmelerde uluslararası gündemdeki meseleler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve BDT çevresindeki durum, İran nükleer anlaşması, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) istikrar, Avrupa’da güvenlik ve iki tarafı da ilgilendiren başka konular masaya yatırılacak.

ERMENİ HABER AJANSI