İran İslam Cumhuriyeti ilahi dinlerin birliğinde örnek ülkedir

Urumiye kentinde Hristiyan Şehitlerin Aileleri ile görüşen Benyamin, İmam Humeyni’nin düşünsel doktrininin ilahi dinlerin mensupları arasında birliktelik sağladığını söyledi.

İslam İnkılabı Rehberinin Hristiyan Şehit ailelerle görüşmelerinin İran İslam Cumhuriyetinin ilahi dinlerin mensuplarına saygının göstergesi olduğunu ifade eden Patrik Benyamin, ‘’ İran İslam Cumhuriyetinde vatandaşlar ve azınlıklar için dini vecibeleri yerine getirme, dini mekanların ve şahsiyetlerin hürmeti ve ekonomik faaliyetleri garanti altına alınmıştır. ‘’ dedi.

Urumiye kentinde 80 kilise bulunduğunu ve bunların tamir edildiğini ifade eden Patrik Benyamin, Hristiyan vatandaşlar için sorunların çözüm konseyi olduğunu belirtti.

İran’da azınlıklara tanına hakların hükümetlerin değişmesi ile değişmediğini belirten Patrik Benyamin bu hakların Anayasal güvence altına alındığını söyledi.

İran’da dini azınlıkların İslami Şura Meclisinde 5 milletvekilleri bulunduğunu ifade eden Patrik Benyamin, bu milletvekillerin de diğer milletvekilleri ile birlikte tüm haklara sahip olduğunu söyledi.

Dini azınlıkların eğitimlerinde de serbest olduklarını ve kendi dilleri ile eğitim imkanları bulunduğunu ifade eden Patrik Benyamin, Asuri dilinin kiliseler ve okullarda öğretildiğini söyledi.

IRNA