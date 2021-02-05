Ermenistan’a Rus aşısı

Yakında Rus “Sputnik V” aşısına sahip olacağız

Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Rusya Federasyonu ile anlaşmanın imzalanmasının tamamlanma aşamasında olup, yakında Ermenistan’a Rus “Sputnik V” aşısının getirileceğini bildirdi.

Buna göre Ermenistan şu anda koronavirüs aşısı elde etmek için iki platform üzerinde çalışıyor.

İlki, katılımcı ülkelere uygun aşıları sağlamayı amaçlayan uluslararası COVAX platformu olup, aşı üreticileri ile de ikili görüşmeler devam etmektedir.

Bakan, aşı seçimi konusunun uzmanlar grubunun görüşmeleri sonucunda kararlaştırıldığını da belirtti.

Uzmanlar, tüm klinik deneyleri başarıyla geçen ve bir aşılama programının parçası olarak ithal edilebilen ve kullanılabilen aşılar hakkında tavsiyelerde bulunacaktır.

Koronavirüse karşı aşıların düzenlenmesine ilişkin konuşan Bakan, her şeyin gönüllülük esasına göre olup, kimseye zorla aşı yapılmayacağını, risk gruplarında yer alan vatandaşlara öncelik verileceğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu