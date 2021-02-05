Ermenistan Parlamento Başkanı Çin Büyükelçisini kabul etti

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan 5 Şubat tarihinde Çink Halk Cumhuriyeti Yerevan Büyüeklçisi Fan Yong’u kabul etti.

Ermenistan Parlamentosu’ndan edinen bilgilere göre görüşme sırasında Ararat Mirzoyan yeni büyükelçisini görevi devraldıktan dolayı tebrik ederek Çin’in Ermenistan için çok önemli ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki siyasi diyalogun çok üst düzeyde bulunduğunu özellikle vurguladı.

Çin yetkilisiyle sohbet sırasında Ermenistan Parlamento Başkanı aynı zamanda Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın saldırısı ve patlak veren savaş sonucunda meydana gelen insani sorunların acil çözülmesi ve Ermeni esirlerin bir an önce iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda Ararat Mirzoyan Karabağ meselesinde ve kalıcı bir barış inşa sürecinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin dengeli duruşunu önemseyerek AGİT Minsk grubu çerçevesinde çözüm sürecinin tüm prensiplerini ele almak açısından Ermenistan’ın hazır olduğunu da ifade etti.

Avrasya Ekonomik Birliğinin ‘Tek kuşak, tek yol’ projesi kapsamında Ermenistan-Çin ticari ve ekonomik ilişkilerine de hem Ermenistan’ın, hem de genel olarak bölgeinin kalkınması açısından önem verildi.

ERMENİ HABER AJANSI