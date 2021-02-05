biamag’da bu hafta

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ve ilk kadın sanatçılar, Kürtçe sözcükler üzerine yeni bir uygulama, Halk Eğitim Merkezi’ndeki Abazaca kurslarının tek öğretmeni ve Musa Dağlı Ermenilerin hikâyesi bu hafta okuyacaklarınız arasında.

Ayşegül Özbek’in editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta okuyacaklarınız…

Gül Işık, yazı dizisinin ikinci bölümünde, kadınların üretime dayalı sanat eğitimine 1914’te açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde başladığını hatırlatıyor ve “Yüzyıllardır birçok eserin nesnesi olarak kullanılan kadınlar, artık sanat eserini üreten özne konumuna ulaştılar” diyor.

Serdar Korucu yeni kitabı “Ahali’nin Gidişi”ni Evrim Kepenek’e anlattı.

Bilgehan Uçak, Simon Stone’un konusunu 2. Dünya Savaşı öncesinde gerçek bir olaydan alan “Kazı” (The Dig) filmi üzerine yazdı: Savaş kapıya dayandığında, düşman ordusu toplarıyla, uçaklarıyla yığıldığında elinden ne gelir bir insanın?

Şeyhmus Diken, kendisinde hatırası çok olan, okuduğu Mardinkapı’daki Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ediyor. Karşılaştığı manzaraya inanamaz: “Okulumu görmeye gittim. Yoktu! Yitip gitmişti. Koca okulun yeri dümdüz bir arsaydı. Okuldan ve kimi yıkık yapılardan taşınmış, oturak yerine kullanılmak üzere birkaç binek taşı, orta yerde de masa niyetine ortası delik bir dink taşı…”

Ferhat Baysal, siyasi mülteci olarak yaşadığı Belçika’da geliştirdiği uygulama “Peyvên Kurdî”yi (Kürtçe sözcükler) Abdulselam Yıldırım’a anlattı.

Murat Beşer bu haftaki yazısında genç sinemacı Camille Kunegel âdet günlerinde kullandığı tamponlardan yola çıkarak kendi hikayesini anlattığı “Tampon”u yazdı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Abazaca kurslarının şu andaki tek öğretmeni Yeliz Canbaz ile Serap Canbek konuştu.

Canberk Çolak, “Food Porn” (“Yemek Pornosu”) adı verilen fotoğrafların insanları neden büyülediğini anlattı.

Cemre Baytok, “İfşalar, adalet ve kadınların güçlenmesi” üzerine yazdı.

Dokuz yıl önce, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüste Starbucks şubesi açılan mekânı her anlamda yaşayan bir yere dönüştürmüş ve kendi deyimleriyle “geri almaya” çalışmışlardı. Altyazı ekibinden Senem Aytaç, Zeynep Dadak, Berke Göl, Gözde Onaran ve Ali Deniz Şensöz de işgale konuk olmuş ve öğrencilerle filmler üzerinden mekânı geri kazanma üzerine söyleşmişti.

(AÖ)

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