750 milyon dolarlık Eurotahvil

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, 750 milyon dolarlık Eurotahvil meselesini ekonomik yılın güçlü bir olumlu sinyali olarak görüyor

Ermenistan hükümeti 750 milyon dolarlık Eurobond’ları başarıyla dolaşıma soktu ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu ekonomik yılın başlangıcı için güçlü bir olumlu sinyal olarak görüyor.

“Bunun ülke tarihimizdeki en uygun şartlarda, en düşük vade ile gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Bu ise ekonomimiz için çok güçlü bir sinyal.

Birincisi, bu makroekonomik istikrarı garanti eder.

İkincisi, uluslararası yatırımcıların Ermenistan’ın ekonomik geleceğine ve hükümetin izlediği politikaya güvendiğini gösteren, savaş sonrası ekonomik şoku aşmanın ilk ciddi sinyali olduğunu söyleyebiliriz.

Bu açıdan ekonomik yıla çok güçlü bir pozitif itki ile başladığımızı söyleyebiliriz.

Bu olumlu sinyalin zincirleme bir reaksiyona neden olacağını umuyoruz”,- dedi Nikol Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu