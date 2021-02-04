“Kültürel faşizme” karşı mücadele

En az 1456 ünlü Ermeni taşınmaz anıtı, manastırlar, kiliseler, haçkarlar, antik yerler ve kaleler Azerbaycan’ın kontrolü altındadır.

Şu andan itibaren 8 devlet müzesi, 19 binden fazla sergisi, Şuşi halılarının özel müzeleri ve Ermeni dramıyla bizden uzak.

Bu kültürel değerler, düşmanın kontrolünde olmasının yanı sıra Ermeni değerlerini çiğnemeye hazır olanın elinden de geçmektedir. Milli Park-Heykel Müzesi Müdürü Arthur Gevorgyan.

“Bir Ermeni kilisesinin değerini düşünün ve hepsini sayılara çevirin ve en küçük sayıyı hayal etmeye çalışın, çok büyük bir sayıya sahip olacaksınız. Evet, süreç çok uzun sürebilir, ancak kararlılığımızın sorunu sürekli görünür bir alanda tutması, geliştirmesi ve daha spesifik ve net hale getirmesi için yeterli olduğunu düşünüyorum.”

Bu uzun sürecin arzu edilen ve adil bir çözüme ulaştırılması mümkün olacak mı ? , zaman gösterecek. O zamana kadar bu konudan endişe duyanlar, depresyona boyun eğmeme, iyimserliklerini kaybetmeme ve “kültürel faşizm” ile mücadele etmeye, gerekirse günlük adımlardan en yüksek uluslararası örneklere kadar tüm olasılıklara başvurmaya çağırıyorlar.

Ermenistan Kamu Radyosu