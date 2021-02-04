İZMİR LATİN KATOLİK KİLİSESİNİN YENİ DİNİ ÖNDERİNİN TAKDİSİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin yeni atanan dini önderi Rahip Martin Kmetec’in episkoposluk takdisi, 2 Şubat 2021, Salı, saat 17:30’da, İzmir Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleşti. Törene Patriklik Makamı ve Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri adına katılmak üzere Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şahen Ohanyan ve Nora Şenyan’dan oluşan delegasyon, 1 Şubat, Pazartesi sabahı İstanbul’dan İzmir’e hareket etti.

Törende, İzmir Rum Metropoliti Bartholomeos Samaras, Ermeni Katolik Kilisesi’nden Başrahip Vartan Kazancıyan, din görevlileri ve davetliler hazır bulundular.

Kutsal Sunu töreni esnasında, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başepiskopos Paul Russell’ın, İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin eski ruhani önderi Başepiskopos Lorenzo Piretto ve Keldani Kilisesi İstanbul Patrik Vekili Başepiskopos Ramzi Garmou eliyle Rahip Martin Kmetec episkopos takdis edildi ve kendisine episkoposluk nişanesi olan episkoposluk tacı, yüzük ve asa tevdi edildi. Tören esnasında, törene katılan din görevlileri konuşmalarıyla yeni episkoposu kutladılar. Bu vesileyle, Kd. Peder Drtad, Patrik Hazretleri’nin tören için kaleme aldığı tebrik mesajını okudu ve Patrik Hazretleri adına Mons. Martin Kmetec’i kutladı.

Patrik Hazretleri’nin tebrik mesajında takdis töreninin ruhani anlamına değinerek şöyle diyor: “Rab İsa Mesih’in Doğuş Yortusu’nu takip eden bu günlerde Latin Katolik Kilisesi’nin İzmir Başepiskoposu olarak takdis edilmeniz vesilesiyle düzenlenen bu tören, Mesih’in bedeni Kutsal Kilise üyelerini bu kutsal çatı altında bir araya getirmiş bulunmaktadır. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kiliselerimizde yapılan Kiliselerarası Birlik Dua törenleri ne yazık ki bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Tanrı’ya hamdolsun! Bu birliktelik bugün İzmir’de yapılan bu görkemli tören çerçevesinde yaşanıyor. Bu birliktelik Mesih’in Kilisesi’nin özünde bulunan zenginliğin tanıklığıdır. Bu sorumlu göreve gelmeniz vesilesiyle şahsımız, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis üyeleri ve ruhanilerimizin adıyla Sizi kutluyor, yeni makamınızdaki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz”.

Yaklaşık 3 saat süren tören sonrasında kilisedekiler yeni episkoposu tebrik ettiler.

Patriklik Makamı’nı temsil eden delegasyon, 3 Şubat 2021, Çarşamba, İstanbul’a döndü.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/