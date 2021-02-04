Fransa’da Türkler Ermeni toplumunu siyasi nüfuzdan mahrum etmek istiyor

Diaspora’daki Ermeni örgütlerine yönelik devam eden saldırılar cezasızlığın bir sonucudur ve aşırılık yanlısı grupların eylemlerini cevapsız bırakmaktadır.

24 Ocak’ta Marsilya’daki “St. Sahak ve St. Mesrop” kültür merkezi yönünde kimliği belirsiz kişiler ateş açtı. Kültür merkezi, Ermeni örgütlerinin koordinasyonunun karargahıdır.

Artsakh savaşı sırasında, Marsilya’dan ve Fransa’nın güneyinden Ermenistan’a gönderilen insani yardımı koordine etti.

Hilda Çoboyan, Fransa’daki Ermeni karşıtı örgütlerin, doğrudan katılımıyla bu tür suçların işlendiği, Covid yüzünden ülkedeki bir dizi kolluk kuvvetlerinin verimsiz çalışmalarından ve İkinci Artsakh Savaşı’ından oluşan durumdan faydalandığına inanıyor.

Bu suçların arkasında kim var, Ermeni yapılarına yönelik saldırılara karşı nasıl mücadele etmeliyiz? Hilda Çoboyan’a göre, ülkenin bazı yapılarıyla işbirliğinin kapsamı artırılmalıdır.

Ama bir şey çok açık. Lyon’daki Kafkasya Enstitüsü başkanı ve siyasi analist Hilda Çoboyan, Fransa’da Türklerin Ermeni toplumunu siyasi varlık ve nüfuzdan mahrum etmek istediklerini ekliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu