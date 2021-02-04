Ermenistan’da protestolar devam ediyor: Gözaltılar var

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da polis, yargı yasasındaki değişiklikleri protesto etmek için parlamento binasına giden Bağramyan caddesini trafiğe kapatan eylemcileri gözaltına almaya başladı.

Aralarında Taşnaktsutyun Partisi (Ermeni Devrimci Federasyonu) Sözcüsü Gegham Manukyan’ın da bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı.

Ermenistan Emniyeti Basın Departmanı Başkanı Zarzand Gabrielyan, sekiz protestocunun gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İktidardaki ‘Benim Adımım’ ittifakı daha önce, mahkeme öncesi konuları, özellikle gözaltına ilişkin konuları ele alacak yeni bir mahkeme kurumunun kurulmasını öngören değişiklikler önermişti. Muhalefet, yetkililerin bunu kendi lehlerine kullanacağını savunarak karşı çıkıyor.

Ermenistan’da muhalefet ayrıca, Artsakh (Dağlık Karabağ) bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenlemeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI