Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yardımcıları bu ay tekrar bir araya gelecek

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın Basın Servisinden aktarılan bilgilere göre Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının ikinci görüşmesi Şubat ayı içinde düzenlenecek. Başbakan Yardımcıların kararıyla iki farklı uzmanlar ekibi da oluşturuldu. Ermenistan tarafından bu ekibin içinde Ulusal Güvenlik Servisi, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bölge İdaresi ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Aynı zamanda Devlet Gelirler Komitesi ve Gıda Güvenliği Dairesinden de temsilciler olacak. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yaardımcıları Mher Grigoryan, Aleksey Overçuk ve Şahin Mustafayev’in ilk görüşmesi 30 Ocak tarihinde Moskova’da gerçekleştirilmişti. ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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