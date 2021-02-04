Erbil’de Ermenistan Başkonsolosı, Kürdistan Yönetimi Başkanı Barzani ile bir araya geldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Masud Barzani, Erbil’de Ermenistan Başkonsolosu Arşak Manukyan ile 2 Şubat’ta görüştü. Bölgedeki durumu ele alan taraflar, İrak Kürdistan Bölgesei Yönetimi ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değindi.

Görüşme sırasında Ermenistan Başkonsolosu, Barzani’nin, Kürdistan halkının özgürlük ve hak mücadelesini destekleyen çabalarına büyük önem verdiğini dile getirdi. Taraflar, ikili ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

13 Mart 2017 tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın kararnamesiyle İrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de Ermenistan Başkonsolosluğu kuruldu. Kürdistan bölgesini (Erbil, Suleymaniye, Dohuk) içeren Başkonsolosluk, 2020 tarihinde açıldı.

ERMENİ HABER AJANSI