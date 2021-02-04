Calal Harutyunyan Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri denetim dairesi başkanlığına atandı

Artsakh (Karabağ) Savunma ordusunun eski komutanı, Artsakh kahramanı general Calal Harutyunyan Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri denetim daire başkanı oldu.

44 günlük Karabağ savaşı sırasında yaralanan ve uzun bir dönem tedavi altında bulunan Calal Harutyunyan 27 Ekim tarihinde Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın kararıyla Karabağ Savunma Bakanı ve Savunma ordusu komutanı görevinden ihraç edilmişti.

28 Ekim tarihinde ise vatan savunma ve güvenliği sağlama konusunda Artsakh Cumhuriyeti’ne sunduğu katkılardan, sergilediği üstün cesaretinden dolayı ona ‘Artsakh kahramanı’ en üst ünvanı verildi.

ERMENİ HABER AJANSI