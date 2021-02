Bakü ve Erivan Dağlık Karabağ’daki ihlaller konusunda AİHM’e karşılıklı şikayette bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili 15 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında AİHM’e karşılıklı devlet başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

AİHM’den yapılan açıklamada, iki devlet başvurusunun incelenmesi için AİHM Başkanı Róbert Ragnar Spanó’nun 3. Daireyi görevlendirdiği bildirildi. AİHM’in 3. Dairesi, ilk olarak başvuruların incelenmeye alınıp alınmamasına karar verecek.

Receipt of application forms in two inter-State cases related to Nagorno-Karabakh conflicthttps://t.co/S616ycFCeb#ECHR #CEDH #ECHRpress

