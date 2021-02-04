Bakü ve Erivan Dağlık Karabağ’daki ihlaller konusunda AİHM’e karşılıklı şikayette bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili 15 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında AİHM’e karşılıklı devlet başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

AİHM’den yapılan açıklamada, iki devlet başvurusunun incelenmesi için AİHM Başkanı Róbert Ragnar Spanó’nun 3. Daireyi görevlendirdiği bildirildi. AİHM’in 3. Dairesi, ilk olarak başvuruların incelenmeye alınıp alınmamasına karar verecek.

AİHM, devlet başvurulanının, daha önce Dağlık Karabağ’da iki ülkenin talep ettiği geçici önlemler kararından bağımsız değerlendirileceğine dikkat çekti.

Eylül ayında çatışmaların yoğunlaşmasının ardından önce Erivan, ardından Bakü, yaptıkları başvurularda birbirlerini suçlayarak, Dağlık Karabağ’da insan hakları ihlalleriyle ilgili AİHM’in geçici tedbir kararı almasını talep etmişti. Erivan, daha sonra aynı türde bir kararı Ankara için talep etmişti.

AİHM, Dağlık Karabağ’daki durumun insan hakları ihlalleri oluşturması açısından risk teşkil edeceği gerekçesiyle bu başvuruları kabul etmişti.

AİHM’in geçici tedbir kararları

AİHM, Azerbaycan ve Ermenistan’dan, sivil halkın yaşamını ve sağlığını tehlikeye atacak, kötü muameleye yol açacak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini ihlal edecek askeri eylemlerden kaçınmaları istemişti.

AİHM, ilgili ülkelerden, 39. maddeden doğan sorumluluklarıyla ilgili olarak alacakları tedbirler konusunda kendisini en kısa zamandan bilgilendirmesini de istemişti.

Geçici tedbirler, AİHM’in yerleşik uygulamalarına göre telafisi mümkün olmayan bir zararın meydana gelmesine ilişkin olası bir riskin söz konusu olduğu hallerde uygulanan acil durum önlemi olarak biliniyor.

Euronews