Azerbaycan, Meğri toplumu sakinlerinin su hakkını büyük ölçüde ihlal ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer bir deyişle yetkililerin bu eylemleri, Ermenistan’ın Meğri toplumu sakinleri için hayati öneme sahip olan ve mutlak uluslararası yaptırımlarla garanti altına alınan su hakkını büyük ölçüde ihlal etmektedir. Ermenistan Ombudsman Arman Tatoyan bunu Facebook sayfasında yazdı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri, 17 Mart 1992’de Helsinki’de kabul edilen Sınıraşan Su Yolları ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunması Sözleşmesini ve diğer uluslararası belgeleri de büyük ölçüde ihlal etmektedir.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun personeli şu anda Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Ermenistan halkının uluslararası güvence altına alınan haklarının uluslararası düzeyde ve her şeyden önce uzmanlaşmış yapılara gönderilecek olan ciddi ihlaline ilişkin analiz ve yanı sıra Ermenistan’ın yetkili makamlarına değerlendirmeleri özetliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu