Ateşkes kontrol merkezi hakkında – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ çatışma bölgesinde ortak bir Rus-Türk ateşkes kontrol merkezinin kurulması oldukça normaldir.

Ve bu Rusya’nın Türkiye’ye teslim olduğu anlamına gelmez. Rus oryantalist Alexei Malaşenko tarafından Sputnik Armenia ile yaptığı görüşmede ifade edildi.

Ona göre bugün Rusya, Türkiye’yi görmezden gelemez. “Artık Türklerle tartışmaya gerek yok, bu yüzden bu diplomatik bir adım. Ve bu arada, Türkler Rusya’nın orada ana rolü oynayacağını çok iyi anlıyorlar.

Ona göre merkezin kurulması yalnızca siyasi bir adımdır ve önemi gerçek durumun gelişimine bağlı olacaktır.

Malaşenko, “Ne Rusya ne de Türkiye bir tırmanışı kışkırtmakla ilgilenmiyor, çünkü bu durumda ikisi de yalnızca kaybedecek” dedi.

Rus ve Türk savunma bakanları tarafından 11 Kasım 2020’de imzalanan bir muhtıraya göre, Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki Rus-Türk ortak ateşkes kontrol merkezi 30 Ocak’ta Kiamaddinli bölgesinde açıldı.

Merkeze atıfta bulunan Azeri yetkililer ve medya, merkezin Ağdam’da (Akna), Kiamaddinli’nin Azerbaycan’ın Ağcabedi bölgesinde yer aldığını ve merkezin gerçek Ağdam’da yerleşimden birkaç kilometre uzakta olduğunu not ediyor. bölge (Azerbaycan’ın idari bölümüne göre)., ancak Ağdam şehrin içinde değil.

Uzmanlara göre Azerbaycan, her şeyden önce Ermeni toplumuna psikolojik baskı yapmak ve toplumunun duygusal taleplerini karşılamak için merkezin yeri olarak Ağdam’dan bahsediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu