15 yıldır kayıptı… ‘Kıble taşı’ molozların arasından çıktı

Çetin Aydın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü arayan bir vatandaş, Beykoz’daki moloz döküm alanında üzerinde ayetler bulunan bir taşın olduğunu ihbar etti. Yapılan ihbarın ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri moloz döküm alanına gitti. Yapılan incelemede taşın, moloz döküm alanının yakınındaki Sultaniye Parkı’ndan 15 yıl önce kaybolan kıble taşı olduğu anlaşıldı. Taşın bir benzerinin halen parkta olduğu belirtildi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1735 yılında, parktaki namazgâha kıblenin yönünü belirtmek amacıyla dikildiği belirlenen taşın üzerinde ayetler yazılı olduğu belirtildi. Alt kısmı kırık olan taşın 15 yıl önce parktaki bakım çalışmaları sırasında kaybolduğu, daha sonra da izine rastlanamadığı belirtildi. Bulunan kıble taşının kaybolduğu günden beri mi yoksa yakın bir zamanda mı moloz döküm alanına konulduğunun tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beşiktaş’ta H.G. ve İ.G.’nin sahibi olduğu iki antika dükkânına yaptıkları baskında, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taşınmaz mimari eserlerden söküldüğü değerlendirilen 70 adet çeşitli form ve biçimlerde tarihi eserler ele geçmişti. Ele geçen eserler kıble taşı ile birlikte Emniyet’in bahçesinde sergilenmişti.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem yapılmıştı. Ele geçen tarihi eserlerin de İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne teslim edileceği belirtilmişti.

Hürriyet Gazetesi