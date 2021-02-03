Güney Avustralya Eyaleti, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı

Güney Avustralya Eyaleti, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyarak, Azerbaycan ve Türkiye’yi kınadı

Avustralya’nın Güney Avustralya Eyaleti Avam Kamarası, Artsakh Cumhuriyeti’nin kendi kaderini tayin hakkını resmen tanıdı ve Azerbaycan ve Türkiye’yi Ermeni topraklarını işgal ettiği için kınadı.

Avustralya Ermeni Milli Komitesi, ilgili kararın parlamentonun alt meclisinde yapılan oylama sonucunda kabul edildiğini bildirdi.

Milletvekili Tom Kuzantonis tarafından meclise sunulan tarihi tasarıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Pan-Türkizm milliyetçiliği politikası bağlamında yaptıkları eylemlerin daha önce soykırıma ve şimdi de Artsakh’taki Ermeni nüfusunun etnik temizliğine yol açtığını belirtilmektedir. Avustralya Ermeni Milli Komitesi tasarıyı hazırlayan ve onaylayan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Ermenistan Kamu Radyosu