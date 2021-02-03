Facebook´tan yeni ´Holokost´ atılımı

Facebook, Holokost inkârıyla mücadele için, yeni “gerçeği bul” kutucuğunu sistemine yerleştirdi.

Facebook’ta Holokost hakkında arama yapanlar, artık Dünya Yahudi Kongresi (World Jewish Congress-WJC) ve UNESCO’nun hazırladığı, Soykırım’la ilgili bir web sitesini ziyaret etmeye yönlendirilecek.

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Gününden itibaren, kullanıcılar Holokost terimlerini aradıklarında “Holokost’u Öğrenmek” etiketli bir kutucuk görmeye başladılar. COVID-19 salgını ve ABD seçimleri gibi konular da ilgili kaynakların bulunduğu benzer kutucuklar açılmakta.

Söz konusu kutucukta, “Holokost, Naziler ve işbirlikçileri tarafından II. Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudi’nin ve diğer hedef grupların organize zulmü ve öldürülmesiydi. Holokost hakkında bilgi edinmek, gelecekteki soykırımları ve farklı din, dil, ırk ile diğer farklılıklara dayalı nefret eylemlerini önlemeye yardımcı olabilir” ifadeleri yer alıyor.

WJC Başkanı Ronald Lauder, yeni araştırma motorunun gençler arasındaki Holokost cehaletini önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi. Sonbaharda Soykırımla ilgili yapılan bir araştırmada, Z kuşağının konuyla ilgili yaygın bilgi eksikliği olduğu ortaya çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 11’i Holokost’a Yahudilerin neden olduğunu düşünüyordu.

Lauder yaptığı açıklamada, “II. Dünya Savaşı’nın bitiminden 75 yıl sonra, dünyanın neredeyse yüzde 50’sinin Holokost’un gerçekleştiğini ve Yahudilerin Avrupa’da soykırımın hedefi olduğunun bilmemesi endişe verici” dedi.

Bu konuda acil eylem almanın gerekliliğini tetikleyen bir başka faktör de sosyal medyada nefret söyleminin yaygınlaşması. Facebook, nefret söylemini, kışkırtmayı ve yanlış bilgi kirliliğini yeterince engellemediği için son yıllarda çok eleştiri aldı. Baskılar sonucunda Facebook artık Holokost’un inkarı da dahil olmak üzere nefret söylemine izin vermiyor.

Facebook COO’su Yahudi asıllı Sheryl Sandberg de bir demecinde, “Nefret ve hoşgörüsüzlüğün arttığı bu dönemde, Yahudilere ve Avrupa’da yaşayanlara ne olduğunu okumak ve düşündürmek için zaman ayırmak her zamankinden daha önemli” yorumunu yaptı.

https://www.salom.com.tr/haber-117410-facebookacutetan_yeni_acuteholokostacute_atilimi.html