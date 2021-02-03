Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye diyalog için güven ortamının şart olduğunu anlamalı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan basın mensuplarının sorularını cevaplarken Türkiye tarafından Ermeni kültürel mirasının sistematik bir şekilde yok edilmesine yönelik politikanın yeni bir nefes aldığına dair yorumlarda bulundu.

Özellikle son zamanlarda Ermeni kilise binaların satışa çıkarılması ve tahrip edilmesi bu politikanın bir ifadesidir.

Anna Naghdalyan’ın sözlerine göre Türkiye Hükümeti bu olaylarla ilgili gereken ilgi göstermiyor ve görmemezlikten geliyor. Türkiye’nin bu politikasını sert bir şekilde kınadıklarını ifade eden sözcü Türkiye’ye uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeye davet etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin il kongresinde Ermenistan konusunda değinerek Ermenistan’ı olaylardan ‘ders çıkarma’ tavsiyesinde bulunmuştu.

Çavuşoğlu’nun bu küstah açıklamasına cevaben Naghdalyan Soykırımdan geçen bir millete karşı hiç kimsenin saygısızlık yapma ve tarih dersi verme hakkı olmadığını vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü ayrıca diyalog için güven ortamın şart olduğunu Türkiye’nin anlaması gerektiğini belirterek Ermeni tarih ve kültürel mirasını yok etme politikasıyla bu ortamın oluşmasının imkansız olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/03/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Türkiye-diyalog-güven-ortamı/201668