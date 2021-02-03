Ermenistan 750 milyon dolarlık Eurobond piyasaya sürdü

Ermenistan Merkez Bankası Müdürü Martin Galstyan tarafından belirtildiğine göre, Ermenistan 750 milyon dolarlık Eurobond piyasaya sürdü.

“Evet, 750 milyon dolarlık Eurobond piyasaya sürüldü.

% 3,875 getiri ile 10 yıllık bir süre için piyasaya sürüldü”,- dedi Galstyan.

Galstyan’a göre, Ermenistan’ın piyasaya sürdüğü tahvillere olan talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Merkez Bankası’na göre, son aylarda ülkenin uluslararası finans piyasalarında risk primi notunda bir miktar iyileşme oldu.

“Başka bir deyişle, uluslararası yatırımcıların ülkedeki makro istikrara ilişkin algısı net. Bu en önemli mesajdır”,- dedi Merkez Bankası Müdürü.

Ermenistan Kamu Radyosu