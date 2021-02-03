Altın madencisi şirket Kapadokya’dan çekiliyor

Bozkır’daki ekoloji mücadelesi sonuç verdi: Kapadokya’da altın madeni arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Centerra şirketi “rezerv yetersiz” gerekçesiyle bölgeden çekilme kararı aldı.

Özer AKDEMİR

Kapadokya yöresinde altın madeni arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Centerra şirketi “rezerv yetersiz” gerekçesiyle bölgeden çekilme kararı aldı.

Avanos Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kanadalı Centerra Gold şirketinin bölgedeki altın arama faaliyetlerini durdurduğu ve şirketin çekilme kararı aldığı duyuruldu.

“Kapadokya’ya müjde” başlıklı açıklamada şöyle denildi; “Kanadalı Centerra maden şirketi, Avanos’a bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden resmen ruhsat almıştı. Yapılan analizler neticesinde ilgili alanın rezerv oranı düşük olması sebebiyle Centerra maden şirketi alandan çekilme kararı almıştır.”

KAPADOKYA’DA ALTIN ARAMA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Nevşehir’e bağlı Avanos ilçesi Özkonak’ın Ziyaret Tepesinde altın arayan Kanadalı Centerra Gold şirketi, bölgedeki ağaçlandırma sahasındaki çamları sökerek altın madeni sondajları yapmıştı. Yöre halkının tepki gösterdiği şirketin çalışma yaptığı alan binlerce yıllık Özkonak yer altı şehri, Belha Manastırı ve Kapadokya’ya özgü jeolojik yapının olduğu bir alanda yer alıyordu. Altın araması yapılan bölge aynı zamanda Avanos ve çevre yerleşimlerinin içme sularının alındığı bir konumdaydı.

Evrensel Gazetesi