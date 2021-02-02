Toplumsal Tarih’in yeni sayısı: “Tatavla yangını ve etkileri”

Toplumsal Tarih’in 326. sayısı çıktı. Dergi, Tatavla yangının en çarpıcı anlarını tarihsel, toplumsal ve siyasal arka planıyla birlikte resmediyor.

Erhan Keleşoğlu’nun yayın yönetmenliğinde hazırlanan 326. sayının kapağında yer alan “Tatavla Yangını ve Etkileri” başlıklı yazı, Abdurrahman Kılıç imzasını taşıyor.

Dergi, İstanbul’un hatırladığı en çetin kış günlerinden birinde, 1929 Kış’ında ahşap bir evde çıkan yangının nasıl kocaman bir semti kül ettiğini, Mübadeleden muaf tutulan İstanbullu Rumlara ve diğer gayrimüslim azınlıklara yüzyıllardır mesken olan “Tatavla”dan “Kurtuluş” semtine giden serencamın belki de en çarpıcı anlarını tarihsel, toplumsal ve siyasal arka planıyla birlikte resmediyor.

Dergideki diğer konular

Toplumsal Tarih, 326. sayısında yer alan diğer yazıları ise şöyle sıralıyor:

Mehmet Taylan Esin, Bodrum Rum Cemaati’nin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geçirdiği dönüşüm ve badireleri cemaatin üç neslini merkeze alarak üretim ilişkileri, sermaye birikimi, savaş, mütareke ve mübadele gibi başlıklar üstünden anlatıyor.

Murat Turan, tek parti döneminin en tartışmalı isimlerinden Recep Peker’in odağında olduğu varlığı ispatlanamamış raporlar üstünden keyifli bir tarih yazımı tartışması yürütüyor.

Ali Akyıldız’ın 19. yy’da Hicri takvimlerde yaşanan sorunları anlattığı makalesi tarihçilere kılavuz niteliğinde.

Erdal Bilgiç ise Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet döneminin Türk-Sovyet iktisadi ilişkilerinin pek bilinmeyen halkası Arcos Anonim Şirketi’nin hikayesini okuyucuyla paylaşıyor.

İsmet Konak, Kırım Savaşı’nda Çarlık Rusya’sının Kürtleri yanına çekme girişimlerini ele alarak meçhul bir mecraya ışık tutuyor.

Yakın dönem Kafkasya Tarihi’nin en belirleyici dönemlerinden birisini Cem Kumuk “Milliyetler Birliği”, “Kafkasya Komitesi”nin çalışmaları üstünden okurlara sunuyor.

Sardes antik kentindeki çalışmalarıyla bilinen Fikret K. Yegül’ün bir dedektif titizliğiyle Artemis Tapınağı’nın Batılı gezgin ve ressamlarca nasıl tasvir olunduğunu anlattığı çalışması ise Türkçe bu konuda yayınlanmış en kapsamlı yazı.

Ayrıca bu sayıda, Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Şubat 1921’de yayınlanmış haberlere, Seçkin Demirok’un Arif Atılgan’la yaptığı Kadıköy Yeldeğirmeni ile ilgili röportaja ve Emine Önel Kurt ile Zerrin İren Boynudelik’in hazırladığı, resimler üzerinden ekmeğin tarihini inceledikleri yazılarına da derginin sayfalarından ulaşabilirsiniz.

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(SO)

bianet